AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: İnsanlığı hedef alan barbarlığı durdurmak için eyleme geçilmeli

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Uluslararası kamuoyu, sadece Gazze ve Filistin'i değil; insanlığı hedef alan bu barbarlığı durdurmak için bir an önce söylemden eyleme geçmek mecburiyetindedir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İsrail'in Gazze'de bulunan bir hastaneyi hedef almasına ilişkin açıklama yaptı. Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail bir hastaneyi bombalayarak 500'den fazla hasta, kadın, çocuk ve masum sivili katletti. Hiçbir insani değer tanımayan bu saldırı insanlığı hedef almıştır. Savaş gemileriyle, yaptıkları ziyaretler ve açıklamalarla İsrail'e destek verenler insanlık ve tarih nezdinde yapılanları izah edemeyecek, hesabını veremeyecektir. Uluslararası kamuoyu, sadece Gazze ve Filistin'i değil; insanlığı hedef alan bu barbarlığı durdurmak için bir an önce söylemden eyleme geçmek mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA