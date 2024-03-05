AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki göstererek, "CHP'li kardeşlerimizin, sosyal demokratların aklı başında değil mi" dedi.

AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Herkes aklını başına alacak, herkes! Bütün CHP'ler, bütün sosyal demokratlar" sözlerine tepki gösterdi. Şahin, paylaşımında, "Gölgede kaldığı, ikinci plana itildiği, İstanbul'a yaklaştırılmadığı için dengesini kaybetmiş, kendi kitlesine hakaret edecek kadar şirazeden çıkmış sözde, eş, gölge genel başkancık Özgür Özel. Ne yani? CHP'li kardeşlerimizin, sosyal demokratların aklı başında değil mi" ifadelerini kullandı. - ANKARA