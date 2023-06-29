AK Parti Genel Merkezi'nde teşkilatlarla bayramlaşma programı düzenlendi

Ak Parti'de, Kurban Bayramı dolayısıyla teşkilatlarla bayramlaşma programı düzenlendi.

Siyasi partilerle gerçekleşen bayramlaşmanın ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Belgin Uygur ve Ömer İleri ile Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Genel Merkezi'nde partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Uygur, seçimlerde, milletin sağduyu ve ferasetini göstererek, tercihini güvenden, istikrardan, güçlü ve büyük Türkiye'den, eser, hizmet siyasetinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milletle beraber "Türkiye Yüzyılı"nı inşa edeceklerini dile getiren Uygur, Türkiye üzerinde hesapları olanların bulunduğuna dikkati çekti.

Son dönemde Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile mensuplarına, kutsallara yönelik menfur saldırıların olduğuna dikkati çeken Uygur, "Biz, bunları şiddetle lanetliyoruz. Bunlara müsaade eden İsveç makamlarını şiddetle kınıyoruz. Bunları sahneye koyanları şiddetle lanetliyoruz." diye konuştu.

Uygur, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.

"Bu millet, bir bütün olarak bu yüzyıla adını yazdıracak"

Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de önemli bir seçim sürecinin geride bırakıldığını, Türkiye'nin, "Türkiye Yüzyılı" fırsatını yakalamış bir ülke olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan İleri, "Bu millet, bir bütün olarak bu yüzyıla adını yazdıracak." ifadesini kullandı.

Milletvekili Fuat Oktay da seçim sürecinde "AK Parti, Cumhur İttifakı kazanırsa, 85 milyon kazanır" dediklerini hatırlatarak, "Allah'a şükürler olsun ki 85 milyon kazandı, Türkiye kazandı, birlik ve beraberlik kazandı. Türkiye'nin önü açıldı, önümüzde koca bir 5 yıl var. Bu birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ruhumuzu bugün olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılıkla devam ettirdiğimiz sürece, 5 yıl sonrasının Türkiye'si, bugünün Türkiye'sinin çok daha ilerisinde olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından parti teşkilatları ile bayramlaşıldı.