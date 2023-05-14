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AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlıklar devam ediyor

Politika Haberleri

AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlıklar devam ediyor AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması için çalışma başladı.

Ak Parti Genel Merkezi'nde hazırlıklar devam ediyor

ANKARA - AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması için çalışma başladı.

Ankara'da bulunan AK Parti Genel Merkezi'nde ise hummalı bir çalışma başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde bir gelenek haline getirdiği balkon konuşması için AK Parti Genel Merkezi'nde alan temizlenerek, hoparlörler yerleştirilmeye başlandı. AK Parti'ye önüne gelen seçmenler ise heyecanla sonuçları beklerken sandıkların açılması ve sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Politika

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