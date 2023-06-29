AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, toplumu ve aileyi güçlendirecek bir anayasa değişikliğini güçlü bir destek ve en geniş mutabakatla hayata geçirmek için emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, toplumu ve aileyi güçlendirecek bir anayasa değişikliğini güçlü bir destek ve en geniş mutabakatla hayata geçirmek için emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti ve Vatan Partisi heyetleri AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Reşide Yüksel, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük ağırladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyetin ziyaretinde Türk milletinin 14 ve 28 Mayıs'ta verdiği güçlü destekle Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının ardına kadar açıldığını belirtti.

Eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Uygur, toplumu ve aileyi güçlendirecek bir anayasa değişikliğini güçlü bir destekle ve en geniş mutabakatla hayata geçirme konusunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

"Cumhur İttifakı ile ortaya konulan birliktelik önemli"

HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir de seçimlerin ardından Türkiye'nin girdiği yeni sürecin hayırlı olmasını dileyerek Cumhur İttifakı ile ortaya konulan birlikteliğin ve ruhun önemli olduğunu belirtti.

AK Parti heyeti, HÜDA PAR'ın ardından BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Eren, yaptığı konuşmada, Genel Başkan Mustafa Destici'nin selamlarını ileterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde AK Parti'nin ve Türk İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı kutladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadıklarını belirten Eren, Merdan Yanardağ'ın terörist başı Öcalan'a methiyeler düzmesine de şiddetle karşı çıktıklarını ifade etti.

"Terörist elebaşını öven cümleler, terörü övmedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin tepkiyi meşru ve hukuki yollarla en üst perdede ifade ettiklerini kaydederek, "İsveç makamlarını gereğini yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, katıldığı televizyon programında terör örgütü elebaşıyla ilgili kullandığı ifadelere ilişkin, "Bu ülke terörden çok çekti. Terörist elebaşını öven cümleler, terörü övmedir, bir suçtur, terörizmi övmedir. Biz, binlerce vatandaşımızı, bebekleri, kadınları, gençleri, askerlerimizi şehit verdik, kaybettik. Hukukta ve Anayasa'da suçların tanımları bellidir. Ortada bir suç varsa, bu suça karşılık olarak da yasalar, hukuk tabii ki işleyecektir. Yargı tabii ki gerekli kararı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti heyeti ziyareti

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bayramın buruk bir şekilde yaşandığını söyledi.

Deprem bölgesinde ilk andan itibaren devlet-millet dayanışmasının en büyük örneklerinin sergilendiğini belirten Uygur, bölge halkının yaralarının sarılması noktasında devletin, bütün imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin güvenliğine, istikrarına, birliğine ve beraberliğine yönelik çeşitli zamanlarda, farkla argümanlarla operasyonların düzenlendiğine dikkati çeken Uygur, milletin, mesele milli menfaatler, vatan, devlet olunca bir olmayı bildiğini kaydetti.

"İsveç'te yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz"

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel de İsveç'te yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını, bunun sadece Türk milletine değil, tüm İslam dünyasına yapıldığını söyledi.

Kutsal kitaba yapılan saygısızlığı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Yüksel, "En üst perdeden kınanması ve gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Biz, bir siyasi partiyiz. Sadece kınamakla değil, bu konuda devletimizin öngördüğü şekilde ne yapılması gerekiyorsa, o dik duruşumuzla yanındayız." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depreme de değinen Yüksel, depremlere karşı tedbirlerin önemine işaret etti.

Yüksel'in "Keşke imar barışları da olmasaydı" sözlerine Uygur, "Biz, kentsel dönüşüm noktasında ne zaman önemli ve büyük bir adım atmaya çalıştıysak, bunun dava yoluyla önüne geçmeye çalışan ve bugün bizi eleştiren muhalefetten maalesef bir grup oldu." karşılığını verdi.

DSP heyeti ziyareti

DSP Genel Başkan Yardımcısı Metin Oktay başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Emperyalizmin var gücüyle Türkiye'ye saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Oktay, "Bunlara karşılık veriyoruz, göğüs geriyoruz. Güçlü bir Türkiye var. Başaracağımıza da inanıyoruz. İsveç'teki olayı kınıyorum. Bir inanışın kutsalına böyle bir davranış fikir özgürlüğüyle açıklanamaz." dedi.

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı başkanlığındaki heyet de AK Parti'yi ziyaret etti.

Ayvalı, NATO ve İsveç'in, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ifade özgürlüğü kapsamında ele aldığını aktararak, "Buna verilecek en güçlü yanıt, İsveç'in NATO üyeliğini veto etmektir diye düşünmekteyiz." dedi.

Meltem Ayvalı, LGBT propaganda ve örgütlenmesini yasaklayan düzenlemenin Meclis tarafından çıkarılması gerektiğini bildirdi.

"LGBT'ye karşı tedbirler alınması için çalışacağız"

Belgin Uygur da Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusunda tavrını ortaya net koyduğunu ve PKK ile arasına mesafe koyamayan sistemi asla kabul etmediklerini ifade etti.

Kadınları her alanda güçlendirecek adımları hayata geçirdiklerini, aile kurumun korunması ve devamına önem verdiklerini vurgulayan Uygur, yeni dönemde LGBT'ye karşı tedbirler alınması, kadınların kıyafet ve başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvenceye alınması için çalışacaklarını bildirdi.

Ankara Milletvekili Orhan Yegin de Türkiye'nin NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu, NATO'nun bütün insanlığın menfaatine olabilecek şekilde değişim ve dönüşümünün sağlanabileceğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Kaderli, kutsallara yönelik, belli yerler tarafından birtakım saldırıların bilinçli olarak yapıldığını, bunun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Belgin Uygur da niyetlerinin güçlü ve büyük Türkiye, eser ve hizmet siyaseti, hak ve özgürlükler olduğunu belirterek, "Yeni dönemde, geçen dönemden kalma anayasa değişiklik teklifimizi; ailenin güçlendirilmesi, başörtüsüne anayasal güvence ile ilgili anayasa değişiklik teklifimizi inanıyoruz ki Mecliste en güçlü mutabakatla hayata geçireceğiz." dedi.