AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı, '2053, 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz'

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara armağanı olarak tüm dünya çocuklarının bayramı olarak, milletlerarası bir barış güvercini gibi milletimizin hasletlerinin bir yansımasıdır.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara armağanı olarak tüm dünya çocuklarının bayramı olarak, milletlerarası bir barış güvercini gibi milletimizin hasletlerinin bir yansımasıdır. 2053, 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü ve AK Parti milletvekili aday adayı Ejder Açıkkapı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Açıkkapı, "Milli İradenin tecelligahı TBMM'nin kuruluşunun 103.yılında, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' düsturuyla geçmişten aldığımız bayrağı geleceğe taşıyoruz. Bundan tam 103 yıl önce vatan topraklarımızı işgal edenlere karşı, milletimizin top yekün verdiği milli mücadele sonunda, bağımsızlık mücadelemizi kazanmış, milli iradenin hakimiyetini tesis etmiştik. 7'den 70'e kadı, çocuk-genç yaşlı milli mücadelenin kahramanı olanlar dün vatanımıza kastedenlere karşı vatanın her karış toprağını kanlarıyla sulamışlar ve bağımsızlık ateşini yakıp geleceğimizi aydınlatarak emaneti bizlere teslim etmişlerdir. Milletimizin iradesine kasteden vesayetçilere, darbecilere, cuntacılara vatan hainlerine karşı 'Harput Kalesi' gibi heybetle dimdik durmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

15 Temmuz 2016'da hain FETÖ ve bilumum hain terör örgütlerine karşı TBMM'nin sarsılmaz iradesinin korunduğunu aktaran Açıkkapı, "TBMM'nin Gazilik ünvanı bir kez daha kavileştirmiştir. İktidarda olduğunuz 21 yıl boyunca; gençlerimizin daha müreffeh bir Türkiye'de yaşaması için, muassır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için inanılmaz işler yaptık, dünyayı şaşkına çeviren ilerlemeler kaydettik ve bağımsızlığımıza göz dikenlere karşı, oyun, tezgah kuranlara karşı, çirkin senaryolar yazanlara karşı çalıştık, çabaladık tüm oyunları boşa çıkardık. Şehitler tepesi dün boş kalmamıştı, bugün de yarın da boş kalmayacak. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara armağanı olarak tüm dünya çocuklarının bayramı olarak, milletlerarası bir barış güvercini gibi milletimizin hasletlerinin bir yansımasıdır. 2053, 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. TBMM'nin ilk meclis başkanı Gazi Mustafa Kemal ve tüm arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ