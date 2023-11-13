AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Başkanları Çalışma Kampı Devam Ediyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Kızılcahamam'daki Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Başkanları Çalışma Kampı'nda, geleceğe yönelik genel ve yerel çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı olarak Kızılcahamam'da düzenledikleri kampın devam ettiğini belirtti.

Açıklamasında "Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı'mıza ve Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mıza milletimizin verdiği yetkinin Türkiye Yüzyılı açısından ne kadar kıymetli olduğu bugün daha anlaşılır hale geldi. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler dünyanın bir Türkiye Yüzyılı'na ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Kandemir, AK Parti'yi 2023'e taşırken, büyük bir inanç ve azimle mücadele verdiklerini vurguladı.

Bu mücadeleye omuz veren herkese şükranlarını sunan ve yerel seçimlerde aynı azmi ve kararlığı göstereceklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"İl başkanlarımız ve il koordinatörlerimizin katılımıyla dolu dolu geçen bu kamp sürecinde, çalıştaylarımız, bölge bazlı toplantılarımız ve Genel Başkan Yardımcılarımızın sunumları eşliğinde, geleceğe yönelik genel ve yerel çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Her anından ilham alacağımız kampımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."