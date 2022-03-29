AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları yarın Almanya'ya gidecek

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve beraberindeki Kadın Kolları Genel Merkez heyeti, temaslarda bulunmak üzere yarın Almanya'ya gidecek.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın açıklamasına göre, kadın kolları heyeti, 30 Mart-1 Nisan'da Berlin ve Köln'de bir dizi program gerçekleştirecek.

Ayşe Keşir ve beraberindeki heyet, Almanya'daki yerleşik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti Berlin Temsilciliği başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Kızılcahamam'da düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda Almanya'ya davet edilen Keşir, Köln'de bu davete karşılık olarak UID'yi de ziyaret edecek. Ayşe Keşir, UID yetkililerine, AK Parti'nin kadın politikaları ve kadın kolları olarak yürütülen projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak, UID'nin çalışmaları hakkında bilgi alacak.

"Kadınların güçlendirilmesi en öncelikli konumuz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, kadının siyasete katılım oranının artırılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesinin, önemsedikleri konuların başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarında, temel haklar, eğitim, sağlık politikaları başta olmak üzere kadını güçlendirecek devrim niteliğinde düzenlemelere imza atıldı. Kadının siyasi katılımı ilk defa yüzde 17 seviyesini gördü. Bu oranın daha da artması eğitim, istihdamda eşit fırsatlar, güçlü STK çalışmaları ile mümkün. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadelede en önemli çalışma alanlarından biri de kadının güçlendirilmesi. Bu vesileyle yurt dışı programımız kapsamında, Alman- Türk yetkililer ve siyasilerle bir araya gelip, Türk kökenli kadınların, kız çocuklarının daha da güçlendirilmesini öncelikli olarak istişare edeceğiz."

Almanya programında, Türk vatandaşları ve STK'lerle de bir araya geleceklerini aktaran Ayşe Keşir, "Türk vatandaşlarımızın mahallelerini ziyaret edeceğiz. Kadınların güçlendirilmesi en öncelikli konumuz. Aramızda kilometreler olsa da Türkiye'de kökleri, bağları itibarıyla oradaki kadınlar da bizim kardeşimiz. Hem uyum hem de iki ülke mevzuatı açısından kadınların gelecek beklentileri bizim için önemli. Kadınlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın beklentilerini ve sorunlarını dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.