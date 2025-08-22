AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Bilecik'te konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Artık, kadınlarımız inancıyla, kimliğiyle, değerleriyle, toplumun her alanında özgürce var olabiliyor. Bizler bugün sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazen bir bakan olarak, bazen bir genel müdür olarak, bazen bir öğretmen, bazen bir doktor olarak en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsak, işte bu AK Parti hükümetleriyle ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olmuştur." dedi.

Partisinin Gölpazarı İlçe Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlediği "Kadın Buluşması Programı"nda konuşan Ercan, Türk medeniyetinde kadının hiçbir zaman kenarda köşede kalmadığını, hep hayatın merkezinde yer aldığını ifade etti.

Bu güçlü mirası bugün de kendilerinin AK Parti ile taşıdığını belirten Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimizle birlikte yalnızca toplumun destekleyici unsuru değil, bizzat yön vereni ve öncüsü haline gelmiştir. Siyasi, ekonomik ve kültürel hayatta kadınların varlığı bugün geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde artmış ve güçlenmiştir." diye konuştu.

Ercan, ülkede kadınların bir dönem kültürel hayattan soyutlanmaya ve dışlanmaya çalışıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O günlerin hüznünü hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Hamdolsun bugün o tablo geride kaldı. Artık, kadınlarımız inancıyla, kimliğiyle, değerleriyle, toplumun her alanında özgürce var olabiliyor. Bizler bugün sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazen bir bakan olarak, bazen bir genel müdür olarak, bazen bir öğretmen, bazen bir doktor olarak en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsak, işte bu AK Parti hükümetleriyle ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olmuştur."

"Hiçbir dönem bugün kadar kadının siyasette önü açılmamıştı"

Millet olarak hiçbir zaman siyasetin dışında kalmadıklarını dile getiren Ercan, şöyle konuştu:

"Fakat hiçbir dönem bugün kadar kadının siyasette önü açılmamıştı. Bakın AK Parti'mizde artık, bırakın Kadın Kollarımızı, bizim artık, ana kademe ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, kadınlardan oluşuyor hamdolsun. AK Parti Türkiye siyasi tarihinde ilk defa kadın kurucuları da olan bir parti kıymetli arkadaşlar. AK Parti dönemine kadar hiçbir şekilde kadının esamesi okunmuyordu."

Ercan, yangın bölgelerini gezdiklerini ve vatandaşların kendisine, ertesi gün konteynırların bölgeye geldiğini söylediğini aktararak, devlet olarak bütün zararları karşılamaya gayret ettiklerini vurguladı.

Tuğba Işık Ercan, şöyle devam etti:

"Bakın biz terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapmadık. Biz terör örgütünü dize getirdik kıymetli arkadaşlar. Terör örgütünü dize getirerek bütün bu adımlar atıldı ve bakın biraz önce şehit ailesinde bize dediler ki 'Eğer ortam böyle devam edecekse Terörsüz Türkiye devam etsin' dediler. Biz de dedik ki 'Evet, aynen bu şekilde Allah'ın izniyle devam edecek.' Zamanında da zaten bütün bu adımlar bunun için atıldı. Ola ki bunlar bu şansı kullanamazlar, verdiğimiz bu şansı anlamazlarsa farklı bir davranışları olduğu takdirde de hiç merak etmeyin, ordumuz, güvenlik kuvvetlerimiz, savunma sanayimiz her şekilde, her türlü savunmaya da hazır arkadaşlar. Bu konuda da endişeniz olmasın."

Bu arada Ercan, 10 Temmuz 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan er Osman Er'in Osmaneli ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Kaşıkçı Mahallesi'ndeki ve Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyündeki yangınlarda evleri zarar gören aileleri konteynerlerde ziyaret eden Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yazdığı mektubu verdi.