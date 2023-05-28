AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de oy kullandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Düzce'de oy verdi. Keşir, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Düzce'de oy verdi.

Farabi Anadolu Lisesi'ne gelen Keşir, kayıtlı olduğu 1170 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Keşir, AA muhabirine, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Herkes söyleyeceği sözü söyledi ve artık vatandaşımız sandık başında. Sandıkların açılmasını bekleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.