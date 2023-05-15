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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ATA İttifak'ı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ATA İttifak'ı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Sinan Oğan ile telefonda görüştü.

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı seçiminde gösterdiği başarı dolayısıyla Oğan'a tebriklerini iletti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Binali Yıldırım Sinan Oğan AK Parti Politika Haberler

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