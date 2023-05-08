AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Siirt'te batıya yaptıklarımızın üç katı yatırım yaptık'

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Son 20 yıldır kalkınma alanında Siirt'te batıya yaptıklarımızın tam üç katı yatırım yaptık. Niye üç katını yaptık? Çünkü terör yüzünden buralara yatırım yapamadık. Ama artık terörün kökünü kazıdık" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Siirt'te bir düğün salonunda kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları ile bir araya geldi. Bölgeye huzurun gelmesiyle birçok alanda yatırım yaptıklarını ifade eden Yıldırım, bölgede artık güvenlik ve terör sorununun olmadığını, milletin şahlanarak ayağa kalkma zamanı olduğunu dile getirdi. Binali Yıldırım, "Son 20 yıldır kalkınma alanında Siirt'te batıya yaptıklarımızın tam üç katı yatırım yaptık. Niye üç katını yaptık? Çünkü terör yüzünden buralara yatırım yapamadık. Ama artık terörün kökünü kazıdık. Artık terörün arkasında olanlara, iplerini ellerinde bulunduranlara da söyleyecek sözlerimiz var. Yapacak gücümüz var. İHA'larımız, SİHA'larımız ve uçaklarımız, helikopterlerimiz düşmana korku veriyor, dostlarımıza güven veriyor. Nihayet tüm alt yapıyı bitirdik. Yollarımızı bitirdik, hastaneleri bitirdik, okulları yaptık, barajlarımızı yaptık. TOKİ evlerimizi yaptık. Şimdi sıra üst yapıda. Şimdi sıra insana yatırımı daha fazla yapmada. İnsana yatırım geleceğe yatırımdır. Binanın, yolun, alt yapının bir ömrü var. 100 sene en fazla. Ama insana yapılan yatırım nesilden nesille devam eder. Artık güvenlik sorunumuz olmadığına göre, terör olmadığına göre milletimizin şahlanarak ayağa kalkma zamanıdır" dedi.

Daha sonra Binali Yıldırım, Güres Caddesi'nde bulunan AK Parti seçim lokalini ziyaret etti. Burada vatandaşlar ve partilerle bir araya gelen Yıldırım, vatandaşlardan 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti milletvekili adaylarına destek olmalarını istedi. Temas ve ziyaretlerini tamamlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Siirt'ten ayrıldı. - SİİRT