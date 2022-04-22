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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım özel sporcuları kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım özel sporcuları kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kabul etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kabul etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kabul etti. Ziyarette özel sporcularla sohbet eden Yıldırım, günün anısına sporcularla fotoğraf çektirdi.

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İhlas Haber Ajansı / Politika

Down Sendromlular, Binali Yıldırım, AK Parti, Futsal, Politika, Haberler

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