AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kars'ta konuştu Binali Yıldırım, "Bu seçimde bir şeyler oluyor" "20 yıldır elde ettiğimiz güvenlik, terörden arındırılmış bölgelerimizde tekrar terörün yaygınlaştırılması, hakim hale getirilmesi için bir oyun oynanıyor"KARS AK Parti Genel Başkanvekili...

Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kars'ta konuştu

Binali Yıldırım, "Bu seçimde bir şeyler oluyor"

"20 yıldır elde ettiğimiz güvenlik, terörden arındırılmış bölgelerimizde tekrar terörün yaygınlaştırılması, hakim hale getirilmesi için bir oyun oynanıyor"

KARS AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Karslılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Binali Yıldırım, Karslıların 14 Mayıs'ta bu toprakları bölmeye çalışanlara, huzurumuzu bozmaya çalışanlara hak ettiği cevabı vereceğini belirtti.

"Bu seçimlerde bir şeyler oluyor"

AK Parti İl Başkanlığı'nın 2'inci Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında binlerce Karslıya hitap eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kimse bu topraklar Hepimiz beraberiz, kardeşiz, bizi bölmeye çalışanlar, huzurumuzu bozmaya çalışan alçak terör örgütüne karşı Kars 14 Mayıs'ta hak ettiği cevabı verecek mi? Bu seçimlerde, bu seçimlerde kardeşim biz 15 seçim yaptık. Unutmayın 16'tıncı seçimi yapacağız. 16'tıncısını yapacağız. Ama bu seçimde bir şeyler oluyor. 20 yıldır elde ettiğimiz güvenlik, terörden arındırılmış bölgelerimizde tekrar terörün yaygınlaştırılması, hakim hale getirilmesi için bir oyun oynanıyor" dedi.

Yıldırım, "Seçim tarihi açıklandı. Adaylar belli oldu. Özellikle Millet İttifakı'nın adayı açıklandıktan sonra yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra arkadaşlar ve bir dakika bu tepkinizi, bu heyecanınızı sandığa saklayın, oldu mu? Beraber sandıkta verelim. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Kemal Bey'in adaylığıyla beraber ne oldu? PKK, dağdan Kandil'den, Suriye'den PYD, YPG, SDG okyanus ötesinden FETÖ, avaz avaz bağırmaya başladılar. Millet İttifakı'nı destekleyelim. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim, eyelat sistemini getirelim. Siz işgalin ne demek olduğunu bilirsiniz. 93 harbinden sonra Rus işgali görmüş Kars, bölünmenin ne anlama geldiğini bilir. Ülkemizi bölmeye çalışanlara, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara huzurumuzu, güvenliğimizi yok etmeye çalışanlara Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmeye hazır mısınız" diyerek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Karslılardan destek istedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, daha sonra AK Parti Milletvekili adaylarını yanına alarak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Binali Yıldırım, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile birlikte alabalığın arasına girerek vatandaşların sevgi gösterilerine onlarla sohbet ederek cevap verdi.