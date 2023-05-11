Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bu seçim işgalcilerle, Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek"

MUĞLA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği konuşmasında, "Bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek. Biz bunu söylediğimiz zaman. Millet ittifakı ortakları hop oturup hop kalkıyorlar. Ne diyorlar, biz işgalci miyiz? Ben size işgalci mi dedin kardeşim? Yarası olan gocunur. Benim dediğim çok açık. Eğer sizin adayınıza dağdakiler, PKK bölücü terör örgütü, FETÖ destek veriyorsa bu tepkinizi Pazar gününe kadar büyüterek devam ettirin. Terör örgütünün arkasındaki işgalci güçler onlar Birinci Dünya Savaşı'nda bu toprakları işgal eden ülkelerdir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, Fethiye Beşkaza Meydanı'nda halka hitaben yaptığı konuşmada, "Bu seçime şeytanlar karıştı Amerika karıştı bu seçime Avrupa karıştı. Kandil'de bölücü terör örgütü de karıştı. FETÖ'de, alçaklar da karıştı. Şimdi küresel güçlere karşı FETÖ'cüler rakiplerimizin yanında yer aldılar. Biz diyoruz ki. Bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek. Biz bunu söylediğimiz zaman. Millet ittifakı ortakları hop oturup hop kalkıyorlar. Ne diyorlar, biz işgalci miyiz? Ben size işgalci mi dedin kardeşim? Yarası olan gocunur. Benim dediğim çok açık. Eğer sizin adayınıza dağdakiler destek veriyorsa. PKK bölücü terör örgütü destek veriyorsa, FETÖ destek veriyorsa bu tepkinizi Pazar gününe kadar büyüterek devam ettirin. Terör örgütünün arkasındaki işgalci güçler onlar Birinci Dünya Savaşı'nda bu toprakları işgal eden ülkelerdir. Bir yağız yiğit çıktı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlarıyla beraber, büyük bir mücadele sonucu bunların kökünü kazıdı. 100 yıl aradan sonra tekrar yarım kalan hesaplarını görmeye çalışıyorlar. Ama burası Fethiye, burası Muğla. Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağını, al bayrağını daha da yukarılara dikme zamanıdır. Büyük bir mücadeleyle. Yok ettiğimiz, kökünü kazıdığımız PKK terör örgütünü, FETÖ örgütünü tekrar hortlatmaya çalışanlara günün gösterme günüdür. 14 Mayıs'ta elleri öpülesi Anneler Günü'nde şehit annelerimizin yüreğini ferahlatmak için evlatlarımızı şehit eden alçaklara karşı kazanacağız. Onlara vereceğimiz cevap. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmektir" ifadelerini kullandı.

" Muğla'nın Belediye Başkanının başı kel mi?"

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Değerli kardeşlerim 2 tane ittifak var. Birisi Cumhur ittifakı, bu ittifakta kim var? AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi var. Bir de Millet İttifakı var. Ben Millet İttifakı'na menfaat ittifakı diyorum. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları gece gündüz milletin dertleriyle dertlenip, Muğla'nın yollarını yaparken, hava yolunu halkın yolu yaparken. Üretirken istihdam sağlarken, bunlar ne yapıyor? Daha seçim olmadan paylaşmaya başladılar. Sana bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Sana da bir tane, sana da bir tane, sana da bir tane olmadı. Birer tane de avans olarak bakanlık. Baktılar yetmedi, İstanbul'la, Ankara'nın belediye başkanını da ortak yaptılar" diye konuştu.

"Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik"

Binali Yıldırım, "Bu millet kime oy vereceğini, kime yetki vereceğini, kimin hizmet edeceğini iyi bilir. Birkaç rakam vereceğim size. Muğla'da sadece 90 kilometre bölünmüş yol var. Bugüne kadar 5 kat artmış. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik, milleti birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Sıcak asfalt 72 kilometreydi şimdiye kadar 471 kilometre. İşte AK Parti farkı bu, 7 kat artmış. Muğla sınırları içinde tünel yoktu, bugün 320 kilometre tünel var. 2 tane havalimanı var. Dalaman havalimanlarının eski halini de bilirsiniz, yeni halini de bilirsiniz. Çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Fethiye Körfezi'ni temizleyeceğiz""

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Fethiye körfezi temizliği gerekli değil mi? Niye yapmıyorlar? Onu da yapacağız inşallah. Burayı da kirlilikten kokudan kurtaracağız. Fethiye - Söğüt yolunu da tamamlayacağız, İnşallah Burdur'a, Denizli'ye kadar bölünmüş yol olacak. Ayrıca bu bölgede arazi sorunları var. 2-B sorunları var. İmar sorunları var. Bunun da çözümü adresi yine AK Parti'dir. Onun için önce 14 Mayıs Pazar günü. Genel seçimi yapacağız. Cumhurbaşkanı seçimini yapacağız. ve ondan sonra da ver elini 2024 belediye seçimleri" şeklinde konuştu.