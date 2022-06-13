AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Amasya'da anaokulu açılışına katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yurdun her köşesinde yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik, yolları böldük, Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbirine yaklaştırdık. Ama bir şeye çok dikkat ettik, dedik ki 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz.'" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Şükrü Kutlu tarafından Amasya'da, anne ve babası anısına yaptırılan Ayşe Kadir Kutlu Kızılay Anaokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde yürütülen projenin, 2016 yılında Bitlis'te açılan İlk Umut Anaokulu ile başladığını hatırlattı.

O dönem "Azı bitti çoğu kaldı." dediklerini belirten Yıldırım, şimdi bunun tersini söylediklerini dile getirdi.

Anaokullarını ve okul öncesinde okullaşmayı artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çok şey konuşulabilir ama esas olan ortada bir eser var. Küçük de olsa heyecan veren bir eser var. Şunu samimiyetle söylemek isterim, çok büyük işler yaptık, büyük projeler gerçekleştirdik. Dünyanın hayalinin bile ermediği büyük havalimanları yaptık, büyük köprüler yaptık, en büyüğünü, en uzun tünelleri yaptık ama insana dokunan, doğrudan evlatlarımızı geleceğe hazırlayan sosyal sorumluluk getiren projelere vesile olmak beni bütün bu büyük eserlerden daha fazla heyecanlandırıyor, daha çok hoşuma gidiyor ve bunların daha fazlasını yapma azmini ve gayretimizi artırıyor."

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yurdun her köşesinde yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik, yolları böldük, Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbirine yaklaştırdık. Ama bir şeye çok dikkat ettik, dedik ki, 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Bu kararlılığımız da aynı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Daha yapacak çok işleri olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"'Coğrafya kader' dedik, İbn Haldun öyle diyor. Biz de bu coğrafyanın gereğini yapıyoruz. Bu coğrafyada sadece bizim güçlü olmamız yetmiyor. Bu coğrafyaya bakan, Türkiye'ye bakan, yüzünü Türkiye'ye dönmüş milyonlara karşı da sorumluluğumuz var. Bir şöyle hatırlayın ne kadar istikrarsızlık, ne kadar terör, ne kadar göç, ne kadar iç savaş varsa hep Türkiye'nin etrafında oluyor. Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Kafkaslar, Karabağ ve şimdi kuzeyimizde Rusya-Ukrayna, 90'lı yılların ortalarında Balkanlar, adeta kaynayan bir kazandı."

Türkiye'nin güçlü olmaktan başka seçeneğinin olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızı en yükseklere kadar taşıyacağız, göklere çıkaracağız. Bu duygularla bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu anaokulumuzun Amasya'mıza, yavrularımıza, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım tarafından plaket verilen Şükrü Kutlu ise projeye katkıda bulunmaktan onur duyduklarını söyledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından okulun gezilmesiyle sona eren programa, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez, Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra, Geleneksel Türk El Sanatları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.