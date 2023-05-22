AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyarette Kurtulmuş'u, Genel Sekreter Cezmi Polat ile Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaretin ardından, Kurtulmuş ve Özdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu, bölgesel sorunları, Türkiye'yi yakından ilgilendiren meseleleri uzun uzun konuşma fırsatını bulduk." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı seçiminde Zafer Partisinin Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesini ümit ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Özellikle her iki taraftan da müşterek olarak gördüğümüz birkaç konuyu paylaşmak isterim. Türkiye'nin milli güvenlik meselelerini, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği meselesini, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, özellikle güney sınırlarımız başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve bununla ilgili konuları müzakere etme fırsatı bulduk. Açıkçası hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ta hem de Türkiye'nin içerisinde terör örgütlerinin 85 milyon vatandaşımızı tehdit eden önemli bir mesele olduğu, buna karşı bir milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu konusunda fikirlerimizin ortak olduğunu ifade etmek isterim."

"Hükümetimiz güvenli ve onurlu geri dönüş için çalışıyor"

Türkiye'deki sığınmacı meselesinin önemli bir sorun olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Suriye'den buraya gelenler ellerinde bir torbalarıyla geldiler, hayatta kalabilmek için bombalardan kaçtılar. Burada da Türkiye'nin üstlenebileceği bir sınır var. Zaten epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü için projelerini çalışıyor. Bunu da gerçekleştirmek için gayret gösteriyor ve mesafe alıyor. Şu anda 550 bine yakın Suriyeli, oluşturulan güvenli bölgelere dönmüştür. İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması, barış ve huzur ortamının temin edilmesi ve insanların dönüşünün sağlanması için son derce samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak olan konutların yapımı meselesi hükümetin gündemindedir. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisinin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz."

"Resmi rakamla 4 milyon 994 bin Suriyeli var"

Sığınmacılar üzerinden Türkiye kamuoyunun yanıltılmasını istemediklerini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, '10 milyon Suriyeliyi getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz' diyerek yanlış bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor. Şu anda Türkiye'de resmi rakamlarla 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Buna haydi 5 milyon diyelim. Bunun iki katını söyledi. Sonra '13 milyon' dedi. Yanlış bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Bizim açımızdan son derece faydalı bir görüşme imkanı bulduk. Ümit ediyorum ki Zafer Partisi kendi arasında bu görüşmeyi değerlendirecek ve 28 Mayıs ile ilgili sürece dair tutumunu belirleyecektir. Zafer Partisinin alacağı tutumun hayırlara verile olmasını temenni ediyorum."

"Herhangi bir teklif yok"

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ da kapsamlı değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini ve bu faaliyetler karşısında alınması gereken politika uygulamalarını değerlendirdik. Türkiye'nin en önemli sorunu olan sığınmacı ve kaçaklar meselesi ve bu konuda Zafer Partisinin ısrarla gündeme getirdiği çözüm önerilerini aktardık. Tabii bu konuda aramızda derin farklılıklar olduğu açık. Onurlu ve gönüllü geri dönüş bir politikadır. Zafer Partisinin politikası ise burada gerekirse zorla şeklindedir. Devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardır. Çok faydalı görüşme olduğunu ben de düşünüyorum. Arkadaşlarımız ile bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi Divanda gerçekleştireceğiz. Numan Bey de sanıyorum bazı değerlendirmeler yapacak ve daha sonra sonuçları kendisiyle tekrar değerlendirme imkanımız olacak."

Bir basın mensubunun, "Görev teklif edildi mi?" sorusuna Özdağ, "Tekrar görüşeceğiz ama herhangi bir teklif yok." yanıtını verdi.

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