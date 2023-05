AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, The Economist, L'Express, Le Point ve Der Spiegel dergilerine tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Sultanbeyli'de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile buluştu. Numan Kurtulmuş İngiliz The Economist, Fransız L'Express, Le Point ve Alman Der Spiegel dergilerinin kapaklarında yer alan Recep Tayyip Erdoğan manşetlerine tepki gösterdi.

"ARKADAŞ SEN DERGİCİLİĞİNİ YAPSANA"

"BATININ MENFAATLERİ AÇISINDA KAOS OLUŞUR DİYOR"

"ÖTEKİ TÜRK BAYRAĞINI KIRMIŞTI BU DA HİLALİ KIRMIŞ"

"TÜRKİYE'YE 2 TANE BOMBA ATILMASIN DİYE BU FAALİYETLER ORTAYA KONULUYOR"

Numan Kurtulmuş TCG Anadolu gemisine yönelik söylenen sözleri de sert bir dille eleştirdi. Numan Kurtulmuş konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir adam ben gözlerimle televizyonda izledim. Hangi fikirde olursan ol AK partiye en karşı istikamette dur hiçbir şey demem. TCG Anadolu Sarayburnu'nda demirlemiş orayı millet saatlerce kuyrukta bekleyip ziyaret ediyor. Adam diyor ki 'oraya İHA'ları, SİHA'ları koymuşlar oraya iki tane bomba atarlar yok ederler' diyor. Be adam, ahmak adam, be geri zekalı adam, be geri kafalı adam, be örümcek beyinli adam, be çağ dışı yobaz adam. Türkiye'ye 2 tane bomba atılmasın diye bu faaliyetler ortaya konuluyor" ifadelerini kullandı.

