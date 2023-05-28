AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Oyunu Kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Fatih'te oy kullandı. Kurtulmuş, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir ilki yaşadığını ifade etti. Sonuçların şimdiden hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, seçimlerden Türkiye demokrasisine güç veren bir sonucun ortaya çıkmasını temenni etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Fatih'te oy kullandı.

Fatih'teki 29 Mayıs İlkokulu'na gelen Kurtulmuş, oyunu kullanacağı 1212 numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı.

Görevlilere kimliğini ibraz eden Kurtulmuş, kabine geçip oyunu kullandıktan sonra "hayırlı olsun" diyerek zarfı sandığa attı.

Numan Kurtulmuş, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilki yaşadıklarını ifade eden Kurtulmuş, "İlk sefer bir seçim ikinci tura kaldı. Bugün de ümit ediyoruz ki sandıklarda çok yüksek bir katılımla milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna büyük bir rağbet gösterecektir. Biz, demokrasinin en önemli göstergelerinden birisi olan seçime katılımın dünyada en yüksek olduğu ülkelerden birisiyiz. Birinci turda yüzde 87'nin üstünde bir katılım çıktı. Bugün de inşallah çok daha yüksek bir katılımı bekliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların öğleden sonraki saatlerde de sandıklara coşkuyla katılmalarını ve oylarını vermelerini temenni ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim gibi büyük ülkelerin büyük hedefleri olmak mecburiyetindedir. Ümit ederim ki bu seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme başlayacaktır. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz, her bakımdan hedefleri son derece güçlü, büyük Türkiye vizyonu içerisinde, milletçe hep beraber yol alacağız. Seçim kampanyası geride kaldıktan sonra yeniden birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşçe, dostça, kenetlenerek 85 milyon Türkiye'nin ortak hedeflerine inşallah hep beraber ilerleyeceğiz. Bu seçim, hem kampanya dönemi hem önümüze çıkarmış olduğu ilklerin olması vesilesiyle hem de seçim sonuçları itibarıyla Türkiye demokrasi tarihinin unutulmaz seçimlerinin başında gelecektir. Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin her alanda güçlü bir Türkiye olma hedefine hep beraber kenetlenerek yürüyeceğiz."

"Demokrasinin bir tane hakemi vardır"

Sonuçların şimdiden hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, seçimlerden Türkiye demokrasisine güç veren bir sonucun ortaya çıkmasını temenni etti.

Kurtulmuş, "Burada oy kullanan vatandaşlarımıza tercihleri dolayısıyla bizim hep söylediğimiz şey, sandık ülkenin namusudur, onurudur. Milli iradeyi hepimiz saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Seçim sonuçları ne olursa olsun, sandıklardan ne çıkarsa çıksın baş göz üstünedir. Çünkü demokrasinin bir tane hakemi vardır, bir tane hakimi vardır. O da milletin bizatihi kendisidir. Milletimiz bugün kararını verecek. ve inşallah Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçerek yoluna devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.