AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci turu için oyunu kullandı.

Fatih Zeyrek Mahallesi'ndeki 9 Mayıs İlkokulu'na saat 12.10 sıralarında gelen Kurtulmuş, oyunu 1212 numaralı sandıkta kullandı. Kurtulmuş, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci turuna daha yüksek bir katılım beklediklerini belirten Kurtulmuş, "Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilki yaşıyoruz. İlk defa bir seçim 2'nci tura kaldı. Biz, demokrasinin en büyük göstergelerinden biri olan seçime katılımın dünyada en yüksek olduğu ülkelerden birisiyiz. 1'inci tura yüzde 87'nin üzerinde bir katılım oldu. Bugün de çok daha yüksek bir katılım bekliyoruz. Bugün burasının benim için özel bir yeri var. Yukarıdaki okul, benim ilkokulu okuduğum okul. Oy kullandığım bu okul ise biz ilkokulun sonlarına geldiğimizde inşa edilmişti. Aşağı yukarı 100 senedir burada bulunuyoruz. İlkokulu okuduğum okulda, oyumu kullanmak benim için de ayrı bir nostalji oldu" diye konuştu.

"DEMOKRASİNİN BİR HAKİMİ VARDIR O DA MİLLETİN KENDİSİDİR"

Kurtulmuş, "Bizim gibi büyük ülkelerin, büyük hedefleri olması mecburidir. Ümit ederim ki bu seçimle birlikte Türkiye, yeni bir döneme başlayacaktır. Türkiye Yüz Yılı dediğimiz, her bakımdan hedefleri son derece güçlü, büyük Türkiye vizyonu içerisinde milletçe hep beraber yol alacağız. Seçim kampanyası geride kaldığında yeniden birlik içerisinde, kardeşçe kenetlenerek 85 milyon, Türkiye'nin ortak hedeflerine hep beraber ilerleyeceğiz. Bu seçim, hem kampanya dönemi hem önümüze çıkardığı ilkler vesilesiyle hem de seçim sonuçları itibariyle Türkiye demokrasi tarihinin unutulmaz seçimlerinin başında gelecektir. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında her alanda güçlü bir Türkiye olma hedefine hep beraber kenetlenerek yürüyeceğiz. Sandık ülkenin namusudur, onurudur. Milli iradeye hepimiz saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın baş göz üstünedir. Demokrasinin bir hakimi vardır o da milletin kendisidir. Milletimiz, kararını verecek ve Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçerek yoluna devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun, milletimizi tebrik ediyorum" dedi.