AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Oyunu Kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullanacağı Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na geldi. Kurtulmuş'u, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır karşıladı. Kurtulmuş daha sonra 3041 numaralı sandıkta oyunu kullandı.