Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı. Kurtulmuş, seçimlerin demokrasi için önemine değinerek, ülkemize hayırlı olmasını temenni etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullanacağı Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na geldi. Kurtulmuş'u, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır karşıladı. Kurtulmuş daha sonra 3041 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"BİR TANE HAKEM BİR TANE HAKİM VAR"

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Kurtulmuş, "İnşallah bu oy verme seçimi gün boyu bir panayır gibi olacak. Oyların sayılması sürecinde de zaten her sandığın başında partilerin sorumluları var. Ümit ederiz ki bir tane bile vatandaşımız oyu zayi olmadan sandıklardaki sonuçlar alınır ve en kısa sürede seçimlerin sonuçları ilan edilir. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Büyük adımlarla ilerleyeceğimiz bir seçim olacak. Şimdiden sonuçlar bütün ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.