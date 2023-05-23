AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Öyle bir oranla Tayyip Erdoğan seçilsin ki, bunların televizyonlara çıkacak yüzü de kalmasın'

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " İstanbul'da belediye başkanlığı yapmayan sözde belediye başkanı televizyonlara 'Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanıdır' diyor. Elindeki rakamlarda Kılıçdaroğlu'nun geriden nal topladığını biliyor. Milleti bir şekilde galeyana getirmek, seçime şaibe bulaştırmak için bunları söylüyor. Öyle bir oranla Tayyip Erdoğan seçilsin ki, bunların televizyonlara çıkacak yüzü de kalmasın" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da çalışmalarına hız kazandırdı. Kurtulmuş, İstanbul'un Esenler ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri istişare toplantısına katıldı. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve ilçe protokolü de katıldı. Kurtulmuş 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için salondaki katılımcılardan destek istedi.

"Bunların televizyonlara çıkacak yüzü kalmasın"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "Herkese, bu meselenin kimin cumhurbaşkanı olacağı meselesi değil Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceği meselesi olduğunu hatırlatacağız. Yüzde 49.5'un üstüne sadece 0.5 değil, ne kadar alabilirsek alacağız. Rekor oyla Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. Niye rekor oy diyorum? Adamları görüyorsunuz. Seçim akşamı sandıkların açılması bitmeden hemen algı operasyonuna giriyorlar. '81 ilde öndeyiz' diyorlar. İstanbul'da belediye başkanlığı yapmayan sözde belediye başkanı televizyonlara 'Genel başkanımız Kılıçdaroğlu 13'ncü cumhurbaşkanıdır' diyor. O anda kendisi de biliyor. Elinde rakamlar var. O rakamlarda Kılıçdaroğlu'nun geriden nal topladığını biliyor. Milleti bir şekilde galeyana getirmek, seçime şaibe bulaştırmak için bunları söylüyor. Öyle bir oranla Tayyip Erdoğan seçilsin ki, bunların televizyonlara çıkacak yüzü de kalmasın" dedi.

"Diktatör ikinci tura kalmaz diye yazdılar"

Seçime 4 gün kaldığını hatırlatan Kurtulmuş, "4 gün içerisinde çok ciddi bir şekilde çalışmamız lazım. İkinci turda çok daha rahatız. Artık milletvekilleri seçildi. Partiler seçime girmiyor. Kampanyalar yok. Sadece 2 kişi var. Bir tarafta Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta Sayın Kılıçdaroğlu. Birkaç tane temel farkı millete anlatacağız. Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyorlardı. 'Kaybetse bırakmaz' diyorlardı. Gavurlara da yazdırdılar. Şimdi o dışarıdaki gazetelerin yöneticileri diyor ki; 'Türkiye'de bu CHP ve müttefikleri aslında bir yankı odasında bağırmışlar. Analiz falan da yapmamışlar. Temenni de bulunmuşlar. Biz de öyle zannettik. Biz de bu koroya katıldık'. Halbuki diyor bir tanesi. 'Diktatör ikinci tura kalmaz'. Dünyada en büyük gazetelerinden biri bunu yazdı" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu ertesi gün masaya elini vurarak hıncını masadan çıkardı"

14 Mayıs akşamı ve sonrasında yaşananlardan söz eden Kurtulmuş, "O akşam gördünüz. Yüzde 49,5 oy almış. Bu kadar hizmet yapmış. Kalkıp gayet olgun, gayet demokrat, gayet dingin bir şekilde ne dedi? 'Bana oy verenlere teşekkür ederim. Oy vermeyenlerin de cumhurbaşkanıyım. Çok güzel bir demokratik yarış geride kaldı. Henüz bitmedi. Bir tur daha yapacağız. Demokrasi yarışına katkıda bulunduğunuz için bütün milletime teşekkür ediyorum. Diğer tarafta seçimlere şaibe düşürmek için 2 büyükşehir belediye başkanı tarafından yapılan operasyonlar yetmedi. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ertesi gün kalktı, masaya elini vurarak hıncını masadan çıkardı. Aslında bir psikiyatristin o filmi izlemesi lazım. Orada aslında şunu söylemek istiyor. 'Ey millet, niye bana oy vermediniz?' Kızdığı, bir şekilde hıncını çıkarmak istediği millet. Onu o şekliyle dışarıya vuruyor" şeklinde konuştu.

"İstanbul birinciliğini değil Türkiye birinciliğini Esenler alsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esenler'de miting yapacağını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Cuma günü saat 16.30'da ikinci tur seçimin en büyük mitingini Esenler'de yapacağız. Cumhurbaşkanımız Esenler Dörtyol meydanında olacak. İstiyoruz ki, o gün nasıl Atatürk Havalimanı'nda yapmış olduğumuz İstanbul mitingiyle bir tarihe imza attıysak ikinci imzayı da Dörtyol meydanında atalım. Hedefimiz yüzlerce bin insanın oraya toplandığı ve herkesin dikkatle takip ettiği bir miting olsun. Biz cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul ikincisiyiz. Milletvekili seçiminde İstanbul birincisiyiz. Bu sefer İstanbul birinciliğini değil Türkiye birinciliğini Esenler alsın istiyoruz. Esenler yüzde 70'in üstünde bir oyla tarihi rekor kırsın" dedi. - İSTANBUL

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023