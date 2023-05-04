AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta da yalnız bırakmaz'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Üsküdar'da gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda oluşturduğu politikalara devam etmek için 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Üsküdar'da gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda oluşturduğu politikalara devam etmek için 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Kurtulmuş, Türkiye'nin milli teknolojilerde güçlü olmasını isteyen istikameti savunarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini belirtti.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayı olan Kurtulmuş, Üsküdar'da İsmet Uçma Kütüphanesi, Hasan Uzun Camisi, kapalı otopark ve yüzme havuzunun olduğu kompleksin açılışında konuştu.

Kurtulmuş, merhum AK Parti Milletvekili İsmet Uçma'yı yaklaşık 40 yıldır tanıdığını, kütüphaneye isminin verilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

AK Parti'nin dava ruhuyla vatandaşa hizmet için siyaset yaptığını belirten Kurtulmuş, "14 Mayıs, hiç abartmadan söylüyorum, Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir milat, yeni bir başlangıçtır. 14 Mayıs 2023'te Türkiye yeni bir yüzyıla girecek, yeni bir dönemin kapılarını açacak. Türkiye yeni bir defterin ilk sayfasını açacak. 'Türkiye'nin Yüzyılı' olarak tanımladığımız, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin Yüzyılı'nı kurma vaktidir." diye konuştu.

Kurtulmuş, bu seçimleri 14 Mayıs 1950'deki seçimlere benzeterek, bunun Türkiye'nin gelişmesi ve güçlenmesi için bir milat olacağını vurguladı.

"Bu seçim bir istikamet seçimidir." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti, "Yolun bir tanesi Türkiye'nin milli teknolojilerde güçlü olmasını isteyen, arzu eden bir istikamettir. Diğeri ise Türkiye'nin dışa bağımlı bir teknoloji ve sanayi politikasını arzu eden bir istikamettir. Bir tanesi TEKNOFEST'in peşinde koşar. Bir tanesi TEKNOFEST'ten rahatsızlık duyar. Bir tanesi İHA'ları, SİHA'ları yapar, diğeri İHA'lardan, SİHA'lardan rahatsızlık duyar. Bu istikamet Türkiye'nin Kızıl Elması'nı gerçekleştirir. Diğer istikamet Türkiye'nin Kızılelma uçağını, yani sahasında, alanında dünya birincisi olan teknoloji harikasını küçümseyerek 'Bu bir tenekedir' der."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda oluşturduğu politikalara devam için de önemli olduğunu kaydetti.

Tam bağımsızlık için ekonomiye ciddi önem verdiklerini belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı, "Biz ekonomide güçlü ve milli bir politikadan bahsederken onlar ne diyorlar? Kendileri 300 milyar dolar İngiltere'den temiz para bulacaklarmış. Önce temiz para, kirli para ne? Onu anlat. Ben de iyi kötü ekonomiyi bilen biriyim, dünya ekonomilerini de yakından takip etmeye çalışıyorum. Şu anda dünya finans piyasasında, gelişmiş ülkeler için söylüyorum, İngiltere'nin bırakın 300 milyar doları vermek, 3 milyar doları bile vermek için adamlar kılı kırk yararlar. Sana niye versinler bu 300 milyar doları? Senin kara kaşın kara gözün için mi verecekler?"

"Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta da yalnız bırakmaz"

Türk halkının seçimlerde doğru olan kararı vereceğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu millet her şartta arkasında yürüdüğü, onun açtığı tam bağımsız Türkiye istikametinde yürüdüğü Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta da yalnız bırakmaz, yeniden Cumhurbaşkanı seçer." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin dış politika için de önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti, "Türkiye sadece Türkiye değildir. Türkiye mazlum milletlerinin gözünün içine baktığı bir ülkedir. Türkiye'nin sadece içeriye değil bütün insanlığa söyleyecek sözü vardır. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'mız ne diyor yıllardır? Dünya 5'ten büyüktür. Bu sadece bir slogan değil. Bu dünya sistemi yürütülemez bir sistemdir. Bu kadar gayriadil, bu kadar hakkaniyetsiz bir dünyanın ayakta durması mümkün değildir. Onun için 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacak. Yeni, hakkaniyetli, adil bir dünyanın kurulması için sözü güçlü bir Türkiye, uluslararası alanda çok daha güçlü olacaktır."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava arkadaşları olarak eser ve hizmet siyasetini benimsediklerini söyledi.

Türkmen, Üsküdar'ın 11 kütüphaneye sahip kültüre ve bilgiye önem veren bir ilçe olduğunu, bugün İsmet Uçma ismiyle anlamlı bir kütüphaneye daha kavuştuklarını kaydetti.

Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, bazı AK Parti'li milletvekilleri ile kompleksin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından kompleksi gezen Kurtulmuş, İsmet Uçma Kütüphanesi'nde gençlerle sohbet etti.

Çok amaçlı komplekste, 12 bin metrekare park alanı, 300 araçlık zemin altı otoparkı, kapalı pazar yeri, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu 300 kişilik 20 bin kitap kapasiteli İsmet Uçma Kütüphanesi ve Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Hasan Uzun Camisi bulunuyor. - İSTANBUL