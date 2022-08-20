AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık... Politika Haberleri AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: " Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika İhlas Haber Ajansı Numan Kurtulmuş Gaziantep AK Parti Politika Haberler

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