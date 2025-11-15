AK Parti Genel Başkanvekili'nden A Milli Futbol Takımı'na Tebrik

AK Parti Genel Başkanvekili, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde, Bulgaristan karşısındaki galibiyetini tebrik etti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Futbol Takımımızın Bursa'da Bulgaristan'a karşı elde ettiği galibiyeti tebrik ediyor, futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve taraftarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.