AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İttifakla ilgili konu en geç bu ayın sonunda netleşir

'ADAY ADAYI OLAN ARKADAŞLARIMIZ ADAY OLMADIKLARI TAKDİRDE UMARIM KIRILMAZLAR'

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Elitaş, "AK Parti'nin belirli bir noktaya gelmesinde en büyük katkı belediyelerimizin katkısıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte başlayan bu hareket, bugün Türkiye'de en büyük parti olma noktasına ve 21 yıldır da Türkiye'yi idare etme başarısını göstermiş bir siyasi parti olmasını, belediyelerde atılan bir temel olduğunu ifade etmek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde de inşallah yine 1994 ruhuyla, 2001 heyecanıyla ve ilk günkü aşkla 'durmak yok yola devam' diyerek her şey Kayseri için, her şey Türkiye için şiarıyla yeniden sahalara döneceğiz" dedi.

'MUHAKKAK BİR DEĞİŞİM OLUR'

Değişim konusuna değinen Elitaş, "Yeni gelen arkadaşlarımız da Kayseri kamuoyunun ve Türkiye'nin tanıdığı arkadaşlarımız. Onlar da başarılı görevlere devam ediyorlar. Bu bir nöbet işidir. Nöbet değişikliği gerekir. Yani şu anda, 'şu arkadaşla devam ediyoruz, bu arkadaşlarla devam etmiyoruz' diye söylemek yanlış olur. Muhakkak ki bir değişim olur. Milletvekilliğinde nasıl değişim oluyorsa, belediye başkanları değişebilir. Nasıl ki 2018 seçimlerinde Kayseri'de milletvekilliğinde hiç değişiklik yapmadıysak, 2023 seçimlerinde tamamını değiştirdiysek, onu da siyasetin kendi doğası içinde normal görmek gerekir. Bizim tüzüğümüze göre aynı yerde 3 dönem belediye başkanlığı yapıldığı takdirde merkez karar yönetim kurulunun merkez yönetim kuruluna verdiği yetki çerçevesinde önce kesin kuraldı. 3 dönem yaptıktan sonra bir dönem ara vermeden aynı yere belediye başkanlığı olamaz ifadesi vardı. Şu anda bizim arkadaşlarımız arasında aynı yerde 3 dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız yok. Yani bizim parti tüzüğümüzün kuralına takılan arkadaşımız yok" ifadelerini kullandı.

'HER YERE ADAY OLMAK SERBESTTİR'

Yerel seçimler hakkında konuşan Elitaş, "Dün itibariyle genel başkan yardımcılarımız, genel başkan vekilimizin başkanlığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkili arkadaşlarıyla beraber görüşmelerini yaptılar. Yine bugün bir görüşme daha yapabilirler. Sanıyorum en geç bu ayın sonunda ittifakla ilgili konu netleşmiş olur. En son Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli bir araya gelecekler. Son prensip konusunu anlatacaklar ve iki parti, yetkili kurulları da genel başkanlarımızın anlaştığı prensip çerçevesine harfiyen uymakla mükelleftirler. Yani aday adayı olan arkadaşlarımız, aday olmadıkları takdirde umarım kırılmazlar ve üzülmezler. Biz partililer olarak partilerimize gönül vermiş, davalarımıza inanmış olarak devam edeceğiz. Cumhur İttifakı adına söylüyorum. Her yere aday olmak serbesttir. Ama Cumhur İttifakı ilkeleri çerçevesinde benim aday olduğum yerde ittifak gereğince başka bir aday gösterirsek üzülmemek gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Sevilay AY- Özge ARIK/KAYSERİ,