AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Yeşilköy Havalimanı'nı Amerikalı şirketlere vermeyi şimdiden konuşuyorlar'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD 27. Genel Kurulu'na katıldı. MÜSİAD Genel Merkezi'ndeki toplantıya iş dünyasından bir çok kişi katıldı.

14 Mayıs seçimlerinde partisinin seçimi kazanan taraf olacağını belirten Numan Kurtulmuş, "14 Mayıs 2023 seçimleriyle birlikte Türkiye yüzyılı etrafındaki fikirlerle yürüyeceğiz. Hızlı bir şekilde yürüyeceğiz. Geçmiş dönemde nasıl iç vesayet odaklarını yendiysek, onlarla mücadele ede ede geldiysek önümüzdeki dönemde küresel vesayet odakları ile mücadele ede ede yolumuza devam edeceğiz. Yürekten inanıyorum ki 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden milletimiz tarafından Cumhurbaşkanı seçileceği bir seçim olacaktır. 14 Mayıs'ta AK Parti'nin açık ara birinci parti olarak sandıktan çıktığı ve Cumhur İttifakı'nın da meclisin çoğunluğunu oluşturan ittifak olarak meclise girdiği bir seçim olacaktır. Özetle 14 Mayıs'ta sadece sandıklar açılmayacak, 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının kapıları Allah'ın izni, milletin desteği sizlerin dualarıyla sonuna kadar açılacak ve Türkiye için, dünya için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır" dedi.