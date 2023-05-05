AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yabancı dergilerin Türkiye kapaklarına tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İngiliz The Economist dergisinin, Türkiye'deki seçimlerle ilgili kapağına tepki göstererek "Seçim yaklaştıkça, biz nasıl gayretle mücadele ediyorsak, elin oğlu da boş durmuyor.

Numan KURTULMUŞ / AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İngiliz The Economist dergisinin, Türkiye'deki seçimlerle ilgili kapağına tepki göstererek "Seçim yaklaştıkça, biz nasıl gayretle mücadele ediyorsak, elin oğlu da boş durmuyor. Sen kimsin? Bir dergi. Türkiye'de milletin kullanacağı oyun renginden sana ne? 7 tane ortağın olduğu bir yamalı bohça koalisyonu, 7 tane ortak cümleleri yok. Tek şeyleri, Erdoğan karşıtlığıdır diyorduk. Çok abartıyorsunuz diyorlardı. İşte bu başlıklar bizi teyit ediyor. " dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Florya'da Mardinliler Buluşması'na katıldı. AK Parti İstanbul 3.Bölge Milletvekili Adayı Cüneyt Yüksel de programda Kurtulmuş'a eşlik etti. Numan Kurtulmuş organizasyonda konuşma gerçekleştirdi. Kurtulmuş, konuşması sırasında İngiliz "The Economist" ve Fransız "Le Point" ve "L'Express" dergilerinin kapaklarını göstererek, kapaklarda yer alan görsel ve metinleri yorumladı.

"BİZ NASIL GAYRETLE MÜCADELE EDİYORSAK ELİN OĞLU DA BOŞ DURMUYOR"

"BİR PSİKOLOJİK HAREKAT DAİRESİNDE HAZIRLANMIŞ"

TÜRKİYE'DE MİLLETİN KULLANACAĞI OYUN RENGİNDEN SANA NE?

"KARDEŞİM SEN İŞİNE BAK"

"BU BAŞLIKLAR BİZİ TEYİT EDİYOR"

Yabancı dergilerin kapakları üzerinden Millet İttifakı ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, "7 tane ortağın olduğu bir yamalı bohça koalisyonu, 7 tane ortak cümleleri yok. Nereye gideceklerini bilmezler, Türkiye'nin herhangi bir meselesini sorsanız, onun nasıl çözüleceğini de bilmezler. Tek şeyleri, Erdoğan karşıtlığıdır diyorduk. Çok abartıyorsunuz diyorlardı. İşte bu başlıklar bizi teyit ediyor" dedi.

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023