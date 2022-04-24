AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin teklifine tepki Açıklaması - Haberler

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin teklifine tepki Açıklaması

AA - Mehmet Tosun - Politika
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin teklifine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de 1915 olayları ile ilgili verilen teklifi şiddetle kınadığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de 1915 olayları ile ilgili verilen teklifi şiddetle kınadığını ifade etti.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin demokrasisi üzerine deneme yapmanın ancak tarih bilincinden uzak emperyalizmin iş birlikçilerine yakışacağını belirtti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sözde 1915 olayları hakkında verilmeye cüret edilen teklifi şiddetle kınıyorum. Milletimiz, milli birliğine ve ortak tarihine kasteden girişimlere asla müsaade etmeyecektir. ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye tarihi hakkında sarf ettiği asılsız sözler ise tamamen hezeyandır. Bu ülkenin tarihinde asla Ermeni soykırımı olmamıştır. Bu yalanı dile getirmek ve ısrarla tekrarlamak tarihi gerçekleri değiştirmeye yetmez."

AA / Mehmet Tosun - Politika

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Haberler

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