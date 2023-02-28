AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 28 Şubat mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " 28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, yayımladığı mesajda, 28 Şubat'ta millet iradesine karşı "topyekun savaş" ilan eden birtakım "seçkinler zümresi"nin hukuku ve insanlığı ayaklar altına aldığını, bu zulmü bin yıl sürdürmek istediğini belirtti.

Numan Kurtulmuş, "28 Şubat darbesinin karşısında kararlı ve dik duruşuyla direnen milletimiz her zaman kendi istikametini kendisi belirlemiştir. 28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.