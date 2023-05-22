Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Sayın Kılıçdaroğlu 10 milyon Suriyeli getirdiniz, diyor. Bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor"

-"Oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bölgesel sorunları uzun uzun konuşma fırsatı bulduk"

-"Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de cumhurbaşkanımıza destek verir"

-"Her iki taraftan müşterek gördüğümüz konuyu paylaşmak isterim. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ta Türkiye'yi tehdit eden önemli mesele olduğunu buna karşı milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu fikirlerini beyan etmek isterim"

-"Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu ama bu meselenin şartlar doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere etik. Bombalardan kaçıp geldiler. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim"

-"1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır"

-"Bugün 4 milyon 900 bin Suriyeli var. Bizim için son derece faydalı görüşme imkanı bulduk. Zafer Partisi de kendi içinde değerlendirecektir"

(Oy kullanan yabancı iddiası) "İzlemediğim bir görüntü üzerinden konuşmam doğru olmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birinin oy kullanma hakkı vardır"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:

-"Sığınmacı meselesi için çözüm önerilerini dile getirdik"

-(Oy kullanan yabancı iddiası) "Ben de videoyu gördüm ve paylaştım. Hakikaten Türkçe bilmeyen hiçbir şey bilmeyen insanların seçmen olduğunu biliyoruz. Afganistan'da doğmuş, Abu Dabi'de yaşıyor ve oy kullanıyor"

-"Vatandaşlık verilen herkes 10 yıl geçemden, Türkçe'yi öğrenemeden oy kullanamasın"

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Özdağ açıklamalarda bulundu.