Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi kabul etti

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezinde Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretten dolayı memnun olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinin dünya tarafından takip edildiğini belirten Kurtulmuş, "Dışarıdan Türkiye karşıtı çevrelerin Cumhurbaşkanımıza karşı saldırılarının alenen geldiği bir seçim yaşadı. Dünyadaki bir çok gazetenin dergilerin kapakların da Erdoğan'ı yıkın demokratik olarak sandıklara gidin çağrılarıyla alenen Cumhurbaşkanı düşmanlığına şahit olduk. Aynı zamanda da Türkiye düşmanları olan PKK'nın, PYD'nin, FETÖ'nün bütün aleni unsurlarını devreye sokarak Erdoğan karşıtı cepheyi harekete geçirdiği onlara destek olmaya çalıştığı da çok açıktır. Allaha çok şükür Anadolu irfanı dediğimiz milletin bir irfanı var. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Halkımız büyük bir katılım oranıyla demokrasiye sahip çıktı. Türkiye'nin istikbaline sahip çıktı. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesine vesile oldu. Bu Türkiye demokrasisi için büyük bir zaferdi. Türkiye'nin büyük vizyonlarının halk tarafından tescil edildiği ve Türkiye Yüzyılının tescillendiği bir seçim oldu. Bizde seçim kampanyası boyunca şunu söylüyorduk 'Hem dışarıdan takip ediliyor, ama aynı zaman da Türkiye'yi seven başta masum mazlum Filistin halkı olmak üzere dünyanın 4 yanı mazlum milletler tarafından da takip ediliyor. İslam dünyası dışındaki mazlum halklar tarafından da takip ediliyor ve sonucu merakla bekleniyor' diye söylüyorduk. Bunun nasıl hakikat olduğu seçim sonrası dünyanın 4 bir yanındaki kutlamalarla bir kere daha teyit edilmiş oldu" diye konuştu.

Kudüs müftüsü Şeyh İkrime Sabri'yi partimize ziyaret etmesi bizim için fevkalade onur verici bir durum olduğu ifade eden Kurtulmuş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

" Onun bedeninde Filistin davasını görmüş oluyoruz, onun omuzlarını nasıl Filistin davasının yükünün ağırlığının nasıl çöktürdüğünü bizzat şahit olmuş oluyoruz. Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, AK Parti olarak hiçbir zaman Kudüs davasından, Filistin davasından vazgeçmeyeceğimizi, mazlum kardeşlerimizin bütün haklarını korunması için şimdiye kadar olduğu gibi bütün platformda gayret edeceğimizi ve mücadele edeceğimizi arzu ederim. Özellikle geçen sene Batı Şeria'da hem de Gazze'de İsrail hükümetinin yasa dışı saldırılarını yakinen takip ediyor ve her platformda bu saldırıların sonlandırılması için gayret gösteriyoruz. Sadece geçen sen 220'nin üzerinde masum Filistinli insan şehit edildi. Bu uluslararası hukuk bakımında kabul edilebilir bir şey değildir. Özellikle Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin korunması ve ulusal arası hukuk tarafından sağlanmış olan hukuki statüsünün korunmasının hassasiyetinin bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. İsrail hükümetinin içerisindeki bazı aşırı ırkçı ve Müslüman karşıtı bakanların Mescidi aksaya baskınlar yapılmış olması kabul etmemiz mümkün değildir. "

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin İslam aleminin başarısı olduğunu ve Türkiye'nin Kudüs konusunda duruşunun değiştirmediğini gösterdiğini vurguladı.