AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: "Ekonominin bir dengeyle devam etmesi gerekir" "Güveninde arttığı takdirde dönüşüm ve sorunların hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını tahmin ediyorum" Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Mobilya...

Ak Parti Genel Başkanvekili Elitaş: "Ekonominin bir dengeyle devam etmesi gerekir"

"Güveninde arttığı takdirde dönüşüm ve sorunların hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını tahmin ediyorum"

KAYSERİ - Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Mobilya Sektör Buluşmaları'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Ekonominin bir dengeyle devam etmesi gerekir. Piyasada gördüğüm kadarıyla önemli bir güvenin hasıl olduğudur. Bu güveninde arttığı takdirde dönüşüm ve sorunların hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını tahmin ediyorum" dedi.

MOYKON tarafından organize edilen 'Mobilya Sektör Buluşmaları' Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlendi. Birçok ilden mobilya temsilcilerinin katıldığı buluşmaya AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu Başkanı Davut Doğan, Erciyes Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, "Ekonominin bir dengeyle devam etmesi gerekir. Bir taraftan paramal politikaları, bir taraftan maliye politikaları, eş güdümlü olarak devam etmesi ekonomideki ısınmayı soğuturken de birden bire soğuk algınlığına meydan vermeyecek şekilde bunları yapmaları gerekir. Şu anda Hazine Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası Başkanımız gerçekten ekonomik verileri, elindeki bulunan Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili rakamları çok iyi bir şekilde değerlendirerek bugüne kadar götürdükleri politikalardan çok önemli adımlar attıklarını görüyoruz. Piyasada gördüğüm kadarıyla önemli bir güvenin hasıl olduğudur. inşallah bu güveninde de arttığı takdirde dönüşüm ve sorunların hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörünün bir okul gibi olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Van'daki mobilyacıya gittiğimde de Kayseri'deki mobilyacıya gittiğimde de benzer o kadar çok özellik görüyorum ki özellikle milli manevi değerdeki meselelerdeki mobilyacımızın duyarlılıkları, cömertlikleri o işlerini bitirmeden geç saatlere kadar bende hep aynı yerde yetişmişler duygusunu veriyor. Mobilya sektörü herhalde bir okul gibi. O alana girdiğiniz andan itibaren farklı bir kültürler size yerleşiyor" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Her zaman göğsümüzü gere gere mobilya sektörünün başkentinin Kayseri olduğunu söylemekten geri durmayacağız. Çünkü gerçekten markalarıyla sektörün öncüsü olan anlayışıyla adeta bir bakıma da kuru söğütten düdük çıkartırcasına bir yaklaşım var. Bizim ormanımız falan yok. Bizim burada bu manada üretilen bir madenimiz yok ama sektörün gerek yatak alanında gerek mobilya alanında gerekse bu alanla ilgili firmalar bağlamında hakikaten kuru söğütten düdük çıkartıyorlar. O açıdan da ben sektörün temsilcilerini tebrik ederken, ihracat bağlamında da 150'nin üzerinde ülke ile buluştuklarından dolayı da onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu Başkanı Davut Doğan, Kayseri'nin mobilya üretimi açısından 1 numara olduğunu belirterek, "Marka olarak çıkarılan en büyük il Kayseri'dir. 1 numarada Kayseri var. Çünkü Birbirinden değerli markalar var. Hem bizim üyemiz olan markalar dışında ayrıca ismini sayamadığım birçok markayı çıkarmış bir bölge. Örneğin İnegöl'e baktığımız zaman 1 ya da 2 tane önemli markası vardır. Onun için sanayileşmek açısından ve modern mobilya üretimi açısından Kayseri'nin 1 numara olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise, "Mobilya sektörü istihdam, üretim ve ihracata önemli katkılar veren stratejik bir sektör. Bizimde Kayseri'de mobilya imalatında irili ufaklı 600 firmamız 28 bin çalışanımız bulunmaktadır. 2022 yılında 845 bin dolarlık ihracatımıza katkı veren önemli bir sektör. Sektörün elde ettiği ihracat başarısı göğsümüzü kabartıyor" ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörünün önünün açık olduğunu söyleyen Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de bir takım sorunlarımız olsa da sektörün önünün açık olduğuna yürekten inanıyorum. Yaklaşık 215 milyar dolarlık dünya ihracat pazarından aldığımız pay, ülke olarak sadece yüzde 1,5 civarında. Bu pazardan daha fazla pay almanın yolu, kümelenme, kurumsallaşma, markalaşma, daha inovatif ürünler üretme, pazar araştırması ve günümüzün trend konularından olan sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminden geçiyor."

Konuşmaların ardından protokol üyelerine plaket takdim edildi.