AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Pakistan'a Taziye Mesajı

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Efkan Ala, Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Ala, sosyal medya üzerinden hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'ın Pencap eyaletinde yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Pakistan'ın Pencap eyaletinde yaşanan aşırı yağışlar ve sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
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