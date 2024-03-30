AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakı Teşkilatlarına Teşekkür Etti

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakı partilerinin teşkilatlarına hitaben, " Ak Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın belediyecilik bayrağı devam etsin diye canla başla çalışan sizleri tebrik ederim. Her ne yaptıysak, neyi başardıysak onun arkasında sizin emeğiniz, imzanız var." dedi.

Bursa'da, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları için Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde "Sevgi Yürüyüşü" yapıldı.

Orhan Gazi Parkı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar süren yürüyüş sırasında adaylar, vatandaşlara karanfil dağıttı.

Ala, yürüyüşün ardından meydanda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak yolun Cumhur İttifakı'ndan geçtiğini söyledi.

Teşkilatların gece gündüz demeden çalıştığını belirten Ala, şöyle devam etti:

"Yerel yönetimlerde de Ak Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın belediyecilik bayrağı devam etsin diye canla başla çalışan sizleri tebrik ederim. Her ne yaptıysak, neyi başardıysak onun arkasında sizin emeğiniz, imzanız var. Bu geceden itibaren sonuçlar tamamen açıklanıncaya kadar verdiğimiz emeğin son cümlesinin istediğiniz gibi kurulmasını sağlamak üzere milletin iradesi sandığa nasıl girmişse sandıktan da öyle çıksın diye kimsenin ona müdahale etmesine fırsat vermemek üzere bütün sonuçlar elde edilinceye kadar sandık başlarını terk etmemeye var mıyız? Bu, çok önemli bir şey."

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da günlerdir sokaklarda, caddelerde, iftardan sahura kadar çalıştıklarını dile getirdi.

Varank, "Bu hizmet kervanı yoluna devam etsin diye gayret gösteriyoruz. Yarın inşallah sandıklara sahip çıkarak, Ramazan Bayramı'ndan önce 31 Mart'ta Cumhur İttifakı bayramını bu şehre hediye edeceksiniz." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise 5 yıl boyunca çeşitli zorluklar yaşandığını ancak asla mazeret üretmeden çalıştıklarını anlattı.

Her zaman vatandaşla beraber olduklarını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Eksikler muhakkak var ama zor yıllara rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu milletin menfaatleri doğrultusunda gecemizi gündüzümüze kattık. Ulaşım ve altyapıyla alakalı yatırımlar yaptık. 'Bursa tekrar yeşille bezenecek' dedik. Millet Bahçeleri yaptık. Hanlar Bölgesi'nin nasıl olduğunu gördünüz. Daha neler yapacağız. Dişli ve çark uyumu önemli. Ankara'dan gelecek desteklerin Bursa'da yapılacak çalışmalar için çok kıymetli olduğunu unutmayın. Bu işler hırsla, kaybettirme duygusuyla olmaz; güçle, birlik ve beraberlikle olur."

Programa, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti ile MHP'nin Bursa milletvekilleri ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.