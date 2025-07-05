AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Başbağlar'daki anma töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Hiç merak etmeyin, şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizin arzusunun hilafına, milletimizin aleyhine hiçbir şey olmayacaktır; hiçbir şey olmaz, biz oradayız." dedi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için köy meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma töreninde konuşan Ala, bugün burada vakur insanların, hiçbir tehdit karşısında boyun eğmeden ülkesini, milletini, devletini, dinini dağlar gibi savunanların neleri başardığının gününü değerlendirmek için bir arada olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Ala, şehitleri rahmetle ve hürmetle andıklarını, gazileri şükranla yad edip onlara en derin saygılarını sunduğunu belirtti.

Türkiye'de o gün çıkarmak istedikleri iç savaşı, kargaşayı önleyen insanlarla o mekanda bir arada olduklarını anlatan Ala, "Daha Sivas'ta o hadiseden 3 gün önce bir katliam gerçekleşiyor. Ondan 3 gün sonra Başbağlar'da katliam gerçekleşiyor, 33 vatan evladı kardeşimiz şehit oluyor. Bundan 3 ay sonra da yine (PKK terör örgütü) Erzurum Yavi'de aynı sayıda kardeşimizi katletti, şehit etti. Bunlar tesadüf olabilir mi? Olmadığını nereden biliyoruz. Şurada gördüğüm kardeşliğin tarifi yok. O alçaklar, o maşalar ve o maşaları kullanan o uluslararası odaklar buraya odaklanmalı. Bu kadar hadiseden sonra burada herkes tek yürek. Ülkemizi koruyan bu anlayış, memleketimizi koruyan bu duruş. Şehitlerimizi anıyoruz. Aynı zamanda muharrem ayını idrak eden kardeşlerimizin muharremini tebrik ediyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz bütün şehitlerimizi yüreğimizden gelen saygı minnet ve hürmetle anıyoruz." dedi.

Başbağlarlı olmanın azmin, feragatin mücessem numunesi olmak olduğunu vurgulayan Ala, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de o mihraklar arzu ettikleri sonuçlara varamadıysalar bunun altındaki imza, arkasındaki duruş her birinize aittir. Her birinizi saygıyla, muhabbetle yürekten selamlıyoruz. Peki bu duruş olmasa ne oluyor? Ne olduğunu Suriye'de, Irak'ta, Libya'da görmedik mi? Peki Türkiye'yi Suriye'ye benzetmek istemediler mi? İstediler. Çukurlar kazdılar, insanımıza saldırdılar, burada kardeşlerimizi şehit ettiler. Irak'a benzetmek istemediler mi? Herkesi bir şekilde tanımladılar ama başarılı olabildiler mi? Kim önledi? Sizler, sizin feraset, milletimizin duruşu, milletimizin yüreğinden gelen o birlik ve dirlik bütün tuzakları tarumar etti, tuzakları kuranların başına geçirdi. Onun için milletimize buradan hürmetlerimizi sunuyoruz ve sizleri ayrı ayrı bütün ailelerinizle milletimiz adına saygıyla selamlıyorum. O şehitlerimiz, milletimizin şehididir."

"Alçak Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu soykırım, tarih durdukça anılacaktır"

Gazze'de ablukaya aldıkları o insanların feryadını yine en çok yüreğinde hissedenlerin de bu millet olduğuna dikkati çeken Ala, "Gazze'de kardeşlerimizi açlığa mahkum ediyorlar. Oraya attıkları bombanın miktarını uluslararası kuruluşlar açıkladı. Vietnam'a attıklarının 3-4 katını geçti. Orası da 10 kilometre derinliğinde, 45 kilometre uzunluğunda küçücük bir yer. Yani bir ilçe kadar yerde 2 milyon 300 bin insan yaşıyordu zaten, tarumar ettiler, hiçbir şey kalmadı. O alçak (Binyamin) Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu bu soykırım, tarih durdukça anılacaktır ve onlar onun bedelini ödeyeceklerdir. İşte Başbağlar'da yaptıkları o zulüm, o katliam nasıl ki Türkiye'ye hiçbir şey yapamadı, bir şey koparamadı, bir zarar veremedi, Gazze'de olup bitenler de gösterecektir ki bu insanlar, bu 2 milyar insan Müslüman ve onlara destek olan milyarlarca Avrupa'daki, Amerika'daki başka yerde gösteri yapan insanların büyüklüğü, bu zulmü yapanları boğacaktır, bu zulmü yapanları o zulmünde heder edecektir." diye konuştu.

"Biz arzu ediyoruz ki bu insanlıktan nasibini almamış olanlar, insanlığın tarihini yazan Başbağlar'dan bir şeyler öğrensinler. Duruşun tarihini yazan, imanın, ferasetin tarihini yazan Başbağlar'dan bir şeyler öğrensinler." diyen Ala, bunun çabası içerisinde olacaklarını belirterek, Türkiye'ye kurulan bütün tuzakları berhava etmiş olmanın gönül rahatlığıyla Başbağlarlıların isteklerinin kendileri için vazife, boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Burada değişik düşünceden, siyasetten kişilerin olduğunu, kaliteli, doğru ve dürüst, şehitlere yakışır anma programı yapıldığını gördüklerinin altını çizen Ala, şunları kaydetti:

"İşte Türkiye'nin gücü bu. Biz otururuz, ayrı ayrı şeyler söyleriz ama vatan, millet, bayrak, devlet dedin mi hepimiz hep bir aradayız. Bunu da en iyi bilen Türkiye, her yere öğreten de Başbağlar oldu. Hiç merak etmeyin, şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizin arzusunun hilafına, milletimizin aleyhine hiçbir şey olmayacaktır; hiçbir şey olmaz, biz oradayız.

Türkiye'nin yoluna devam ederken Gazze'deki, Afganistan'daki, Libya'daki o kargaşalara, Sudan'daki kardeşlerimize, Somali'deki insanların bizden yardım taleplerine doğru dürüst cevap verebilmek için o sizin arkasında durup istikrarı tahkim eden, ileriye doğru gitmesini istediğiniz Türkiye'yi daha da güçlü yapalım, daha da iyi olsun diye uğraşıyoruz ki onlara yardım edelim, zalimlere de 'Dur.' diyelim."

" Türkiye'yi terörden tamamen arındırmak için çabalıyoruz"

"Terörsüz Türkiye" vurgusu yapan Ala, şu ifadeleri kullandı:

"İç cepheyi güçlendirerek, (içeride her konuda demiyorum) bayrağımız, devletimiz, vatanımız ve milletimiz söz konusu olunca o birliği, dirliği sağlam tutmak ve tahkim etmek için Türkiye'yi terörden tamamen arındırmak için çabalıyoruz. Herhangi bir pazarlık, herhangi bir söz, herhangi bir sizin düşündüğünüz neyse onun aleyhine hiçbir şey yoktur, bundan emin olun. Biz Türkiye'nin artık terör gündeminden kurtulmasını istiyoruz, yeter.

Hiç kimsenin yararına olmayan, herkesin zararına olan bu prangalardan, bu alçaklıktan ve bu alçak saldırılardan Türkiye kurtulsun. Türkiye'de maşa arayıp o maşaları kullanarak Türkiye'nin geleceğine engel olmak isteyen, gücüne engel olmak isteyen odaklar da artık bunlara ulaşamasın, bunları Türkiye'de bulamasın. Bütün arzu ettiğimiz budur. Allah'ın izniyle devletimiz, milletimiz el ele daha güçlü Türkiye için çalışmalıyız, çalışacağız. Bunun okulu da işte Başbağlar'dır, Yavi'dir, Türkiye'nin mücadele tarihidir."