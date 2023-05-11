AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Konya'da partililere hitap etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Unutmayın söz uçar, eser kalır. Biz eserlerimizle karşınızdayız. Geleceğimiz için, kadınlarımız için, daha iyi bir gelecek için daha çok çalışacağız." dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Unutmayın söz uçar, eser kalır. Biz eserlerimizle karşınızdayız. Geleceğimiz için, kadınlarımız için, daha iyi bir gelecek için daha çok çalışacağız." dedi.

Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Yıldırım, Seydişehir ilçesinde Milli İrade Meydanı'nda partililere hitap etti.

Yıldırım, tarih boyunca İpek Yolu, İpek Yolu kervanlarına ev sahipliği yapan Seydişehir'i hem Akdeniz'e, Konya'ya hem doğu ve batıya bağlamayı görev edindiklerini ve yollar yaptıklarını söyledi.

Yolları böldüklerini, hayatları birleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Son 20 yıldır Türkiye'de liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir yandan terörle mücadele yaparken, 40 bin şehidimize mal olan terör belasını gündemimizden çıkarırken diğer yandan da insanımızın, milletimizin yıllardır hayallerini, geciktirilmiş beklentilerini, dağ gibi sorunlarını, dağ gibi eserlere, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Bugün ülkemizde huzur var, bugün güvenlik var. Terör örgütleri artık cirit atamıyor. Terör örgütleri bebeklerimize, masum insanlarımıza, onların hayatlarını kastedemiyor."

Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne üç gün kaldığını hatırlatarak, bu seçimin ülkenin bekası açısından önemli olduğunu bildirdi.

Terör örgütlerinin bir olup Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmemesi için çalıştığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Niye Tayyip Erdoğan hedefte? Çünkü Tayyip Erdoğan, bu sömürgeci ülkeler karşısında boynunu eğen, elini bağlayan bir lider değil. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, bu aziz milletin menfaatine halel getirecek hiçbir yanlışın içinde olmadığı için, en gelişmiş ülkelere karşı dik durduğu için, mazlumların mağdurların, hakkını hukukunu koruduğu için karşılar. Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya beşten büyüktür.' dediği için karşılar."

"Biz eserlerimizle karşınızdayız"

Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçmenin tek başına yeterli olmadığını belirterek, milletvekili adaylarına da destek istedi.

Ak Parti'nin iş üstüne iş yapan, eserler bırakan bir iktidar olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kemal Bey diyor ya 'Sana söz.' Unutmayın söz uçar, eser kalır. Biz eserlerimizle karşınızdayız. Geleceğimiz için, kadınlarımız için, daha iyi bir gelecek için daha çok çalışacağız, daha çok eser üreteceğiz. Ülkemizi parmakla sayılan dünya ülkeleri arasına sokmaya kararlıyız, bunu da birlikte başaracağız. Ülkemizin istikrarı ve güveni için, kalkınmanın sürekliliği için sandığa gideceğiz ve oyumuzu vereceğiz. Bir kez daha içerden ve dışardan birliğimizi kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara en güzel cevabı sandıkta vereceğiz."

Yıldırım, daha sonra Beyşehir ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Bir süre partililerle görüşen Yıldırım, Anıt Meydanı'nda vatandaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti milletvekilli adayları için destek istedi.