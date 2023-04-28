AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir'de seçim ofisi açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Herkes seçime giriyor, tamam savaşa gitmiyoruz seçime gidiyoruz ama bu terör örgütünü bu kadar şımartanların defterini sandıkta dürmek bizim hakkımızdır, bu milletin hakkıdır, bunu yapmaya mecburuz.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Herkes seçime giriyor, tamam savaşa gitmiyoruz seçime gidiyoruz ama bu terör örgütünü bu kadar şımartanların defterini sandıkta dürmek bizim hakkımızdır, bu milletin hakkıdır, bunu yapmaya mecburuz." dedi.

Buca ilçesinde partisinin Gediz Seçim Ofisi'nin açılışına katılan Yıldırım, seçime 2 hafta sürenin kaldığını, bu süreçte rehavete yer olmadığını söyledi.

Ak Parti olarak seçimlerde vaat ettiklerini yerine getirdiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Siyasette bir gerçek vardır. O da şudur, peşin simit veresiye kebaptan iyidir. Onlar şimdi hiçbir zaman yapamayacaklarını bol keseden atıyorlar. Ayrıca bu seçim diğerlerinden farklı. Bu seçime dağdaki teröristler, FETÖ'cüler karışmaya başladı. Bu seçim 40 bin şehidimizin hesabının sorulacağı seçimdir. Türk milleti ay-yıldızlı bayrağın indirilmesine asla müsaade etmeyecektir. Herkes seçime giriyor, tamam savaşa gitmiyoruz seçime gidiyoruz ama bu terör örgütünü bu kadar şımartanların defterini sandıkta dürmek bizim hakkımızdır, bu milletin hakkıdır, bunu yapmaya mecburuz. Yoksa şehitlerimize hesap veremeyiz, haklarını ödeyemeyiz."

Daha sonra seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Yıldırım, CHP'den Ak Parti'ye geçen 100 isimden 5'ine rozetlerini taktı.

Programa AK Parti milletvekili adayları da katıldı.