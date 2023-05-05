AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Bu seçim ilk defa terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir seçimdir

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu seçim diğer seçimlere benzemiyor. Peki bu seçimi diğerlerinden ayıran nedir? Çok basit. Bu seçimde ilk defa karşımızdaki ittifak adayını FETÖ'cüler, PKK, HDP destekliyor ve onların arkasındaki ağa babaları destekliyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bilecik Ertuğrulgazi Atatürk Spor Salonu'nda partililerle bir araya geldi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminin çok önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Burası cihan imparatorluğunun doğduğu yerdir. Bu toprakların üzerinde 14 Mayıs seçimlerinde ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Biz 15 seçimi geride bıraktık. Bu seçim diğer seçimlere benzemiyor. Peki bu seçim diğerlerinden ayıran nedir? Çok basit. Bu seçimde ilk defa karşımızdaki ittifak adayını FETÖ'cüler, PKK, HDP destekliyor ve onların arkasındaki ağa babaları destekliyor. Bir Cumhurbaşkanlığı bir de vekiller için sandık gelecek. Biz bu seçimde Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak sandığa gidiyoruz. Dolayısıyla mecliste Cumhurbaşkanımıza güçlü bir milletvekili desteği lazım değil mi? Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ve vekillerimizi de meclise göndereceğiz. Çünkü güçlü hükümet güçlü meclisle olabilir. Bu seçim ilk defa PKK/ PYD/ YPG, FETÖ terör örgütü ve onların sahiplerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir seçimdir. Sandığa terör örgütlerini getiriyorlar. Ne diyorlar; 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' Özerklik getirecekler, bölünme getirecekler. Ülkemizin güney sınırlarında bir terör devleti kurmak için yıllardır gayret gösteriyorlar. Terör örgütlerine destek veriyorlar. Ancak onların hesap edemediği bir şey var. Yüzyıl önce küllerinden doğan, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır' diyerek bir milleti İstiklal mücadelesine sevk eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun silah arkadaşlarının emanet ettiği bu toprakları bölücülere FETÖ'cülere bu millet bırakır mı? Burası Osmanlı'nın kurulduğu yer, buna izin verir mi? Ay yıldızlı bayrağı indirir mi? Ezanları dindirir mi?" dedi.

Binali Yıldırım'a konuşmasının ardından partililer tarafından kılıç hediye edildi. Yıldırım, Bilecik'teki parti buluşmasının ardından Bozüyük ilçesine geçerek partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin de açılışını yaptı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a ziyaretlerinde AK Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, AK Parti milletvekili Adayları Halil Eldemir, Hüsnü Ersoy ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti.

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