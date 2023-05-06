AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Isparta'da miting düzenledi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım,"Bugün 'Tayyip Erdoğan gitmelidir' diye başlık atan İngiliz gazeteleri şunu iyi bilsin. Tayyip Erdoğan'ın gideceğine veya gitmeyeceğine karar verecek olan millettir, Isparta'dır. Isparta ne derse o olur ama gidecek olan ve bir daha dönmeyecek olanı biliyoruz FETÖ'cülerdir, PKK'cılardır, bölücülerdir. Onların desteklediği adaylar gidecekler, millet kararlı şekilde Türkiye Yüzyılı'nda yola devam edecek." dedi.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında düzenlediği mitingde, terör örgütleri FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin hep bir ağızdan Millet İttifakı'nı desteklediğini söyledi.

Millet İttifakı'nın hedefinin Türkiye'nin bağımsız birliğini ve bütünlüğünü bozmak olduğunu dile getiren Yıldırım, 20 yıldır hep hizmet yaptıklarını, gece gündüz demeden vatandaşlar için çalıştıklarını, teröre ve darbelere karşı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olarak dik durduklarını kaydetti.

Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerini kendilerinden çok Avrupa, Amerika, FETÖ ve PKK'nın konuştuğunu vurgulayarak, 20 yıllık iktidarları sürecinde dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini, sorunları torunlara bırakmadıklarını dile getirdi.

"Milleti aldatmayın"

Türkiye'nin anayasasında seçimden önce cumhurbaşkanı yardımcısının ilan edilemeyeceğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Milleti aldatmayın. Biz bu sistemi değiştirirken bir tane değil, birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı olsun dediğimizde kıyameti kopardılar. Ne dediler; 'Efendim yüze kadar başkan yardımcısı atayabilirsiniz. Hepsine bir araba vereceksiniz, makam odası vereceksiniz.' Milletin adamı Tayyip Erdoğan ne yaptı; Beş yıl bir tane yardımcıyla çalıştı. Bunlar ne yapıyor; Daha ortada fol yok, yumurta yok dereyi görmeden paçayı sıvadılar, erken soyundular." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, elektronik muhtırayla, gezi olaylarıyla, darbeci, FETÖ'cü zihniyete ve vesayet odaklarına karşı mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Çünkü bizim arkamızda Isparta var, Türk milleti var. Bugün 'Tayyip Erdoğan gitmelidir.' diye başlık atan İngiliz gazeteleri şunu iyi bilsin. Tayyip Erdoğan'ın gideceğine veya gitmeyeceğine karar verecek olan millettir, Isparta'dır. Isparta ne derse o olur ama gidecek olan ve bir daha dönmeyecek olanı biliyoruz FETÖ'cülerdir, PKK'cılardır, bölücülerdir. Onların desteklediği adaylar gidecekler, millet kararlı şekilde Türkiye Yüzyılı'nda yola devam edecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge telefonla bağlandı

Mitinge telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kalabalığa hitap ederek "Evlatlarımız, memurlarımız, emeklilerimiz için durmak yok yola devam diyoruz değil mi? Bu teröristlerle el ele, omuz omuza giden bay bay Kemal'i sandıklara gömeceğinize inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.