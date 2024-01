AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Türkiye'nin önü açıldıkça bölgesinde ve İslam aleminde hizmetler artacak

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Türkiye'nin önü açıldıkça bölgesinde ve bütün İslam aleminde Türkiye'den beklenen hizmetleri sunma imkanımız çok daha fazla artacaktır" dedi.

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE) tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeği Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yemeğe AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Bursa Milletvekilleri, BEDFE Genel Başkanı Bünyamin Savaş Albayrak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'nin yerelde ve merkezde dünyadan daha güçlü ses olacak şekilde yoluna devam edebilmesinin bir fırsatı olarak gördüğünü belirten AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Bu bir sivil toplum kuruluşu toplantısı ve yemeği ama aynı zamanda aynı zamanda gerçekten Türkiye'nin her zaman önünü açan ve ihtiyaç duyduğunda da her zaman arkasında durmuş iki şehrin birlikteliği. Erzurum, Bursa Uludağ Palandöken birlikteliği bu. Bu iki şehir bir araya geldi mi dünyayı düşmanlarına dar eder dostlarına ise cennet eder. Her türlü imkanı sunar ve birçok problemi çözerek yoluna devam eder bizim tarihimiz de bunun örnekleriyle doludur. Bizim şu anda bulunduğumuz ortam aslında sözün değil sevginin birlikteliğin ve muhabbetin fotoğrafı. Burada masaya gelinceye kadar kardeşlerimin her birinin yüzündeki çizgilerde ülkeye sevgiyi ve birbirimize muhabbeti gördüm alınlarındaki çizgilerden o muhabbetti okudum. Sevginin fotoğrafı olur mu? Oluyor. Sevginin fotoğrafını bu salonda görmek mümkün. Allah'ın izniyle biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz ve Türkiye'nin önü açılacak. Türkiye'nin önü açıldıkça da bölgesinde ve bütün İslam aleminde Türkiye'den beklenen hizmetleri sunma imkanımız çok daha fazla artacaktır" şeklinde konuştu.

"Bir araya geldiğimizde Türkiye buradan ne kazanır, milletimiz buradan ne kazanır diye bakıyoruz"

"Biz Cumhur İttifakı olarak bir araya geldiğimizde partilerimiz görüşmelerimizden ne elde eder, hangi partimiz daha çok ne kazanır diye asla bakmıyoruz. Türkiye buradan ne kazanır, milletimiz buradan ne kazanır diye bakıyoruz" diyen Ala, "Seçimlerden sonra başka partiler de var başka ittifaklar da seçimlere girdiler. Ama ondan sonra dağıldılar ve kendi içlerindeki sorunları çözmeye odaklandılar. Çözemiyorlar, toplanamıyorlar dağ oluyorlar. Ama biz Türkiye'nin etrafındaki Irak, Suriye, Filistin, Azerbaycan, Karadağ, Karabağ ve Balkanlar'ı dikkate alarak Karabağ'daki zaferin gönlümüzde ne gibi sürura neden olduğunu bilerek, bizi ne kadar memnun ettiğini hatırlayarak ve Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimizin her an sıkıntılarını hissederek dünyada da en güçlü ses ile itirazımızı yaparak yolumuza devam etmenin bu milletin bizlerin boynuna yüklediği bir borç olduğunu bilerek görüşmelerimizi yapıyoruz. Bir an bile hakkımızdan bunlar çıkmıyor. Onun için de armudun sapı, üzümün çöpü demiyoruz. Bir araya geldiğimizde Türkiye'nin önünü nasıl açarız 15 Temmuzları nasıl sokağa serdiysek bundan sonra önümüze çıkabilecek bu tür badireleri de en iyi şekilde nasıl aşarız diye kurduğumuz Cumhur İttifakı'nı ileriye taşımanın gayreti içerisinde doğruyoruz. Bugün elbette çok daha farklı duygularla bir araya geldik ama Erzurum ve Bursa söz konusu olunca hangi konu için bir araya gelirsek gelelim vatan millet ve ülkenin geleceği bütün o masadaki konuların birinci sırasına oturur. Onun için biz de burada da bir araya geldiğimizde bu umdeleri hiç unutmuyor, bu hedeflerimizi hiç unutmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Yerel seçimlere değinen Ala, "Türkiye Yüzyılı anlayışıyla Türkiye'nin yerelde ve merkezde dünyadan daha güçlü ses olacak şekilde yoluna devam edebilmesinin bir fırsatı olarak görüyoruz. İnşallah sizler destekleriniz ile Türkiye'yi yeni Türkiye vizyonuyla ve Türkiye yüzyılıyla buluşturacak ve belediyelerimize vereceğiniz desteklerle Türkiye'nin önünde 4-5 yıllık bir siyasi otoban yapacaksınız ki Türkiye hedeflerine doğru arkasına bakmadan ilerlesin. İlerlesin ki Gazze'deki kardeşlerimize daha fazla yardım yapalım. İlerlesin ki Azerbaycan'da kardeşlerimize daha fazla yardım edelim. İlerlesin ki gönül coğrafyamızda Türkiye'nin sesi daha gür çıksın ve Türkiye dünyanın en kalkınmış, en gelişmiş on ülkesi arasına girsin. Girsin ki gönül coğrafyamızda ne olursa ona hakkıyla müdahale edelim. Ufak tefek meselelere biz takılıp kalamayız. Kalmamalıyız. Elbette eksikler olacaktır. Eksikleri giderecek olanlar onun tamamını yapacak olanlardır. Bizim siyasi hayatımız kendi meselelerini çözemeyenlerin Türkiye'nin herhangi bir meselesine çözüm üretemeyeceğinin örnekleriyle. Bunları zaten biliyoruz ve bu şuurda da yolumuza devam ediyoruz" dedi. - BURSA