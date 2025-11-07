AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ savaşında kazandığı şanlı zaferin yıl dönümünü tebrik ediyor, bu mücadelede şehit olanları rahmet ve minnet, gazileri ise saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından, Karabağ Zaferi'nin 5. yılına ilişkin, Azerbaycan Türkçesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ savaşında kazandığı şanlı zaferin yıl dönümünü tebrik ediyor, bu mücadelede şehit olanları rahmet ve minnet, gazileri ise saygıyla anıyoruz. Vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizin hatırası ebedi olarak kalplerimizde yaşayacak. Bu kutlu zafer, bir kez daha göstermiştir ki, Türkiye ve Azerbaycan olarak, bir millet, iki devletiz ve yüreğimiz daima bir atmaktadır. Zaferimiz kutlu olsun."