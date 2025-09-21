AK Parti Genel Başkanvekili Ala İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanımasını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bu kararlar, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yönünde umutları artırmaktadır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını her koşulda ve her platformda savunmayı kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıma yönünde attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu kararları, uzun süredir adaletsizliğe, işgale ve soykırıma maruz kalan Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve iki devletli çözüm vizyonunun güçlenmesi bakımından son derece önemli gördüklerinin altını çizen Ala, şunları kaydetti:

"Bu kararlar, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yönünde umutları artırmaktadır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını her koşulda ve her platformda savunmayı kararlılıkla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Filistin meselesine uluslararası düzeyde dikkat çekmekte, Filistin'in haklı taleplerini başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok taraflı platformlarda güçlü şekilde dile getirerek adil ve kalıcı bir barışın ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tanınmasıyla mümkün olacağını vurgulamaktadır.

Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya ve uluslararası toplumun bu yöndeki olumlu adımlarını teşvik etmeye devam edecektir. Bu vesileyle, uluslararası topluma başta bölgemiz olmak üzere, tüm dünyada barış, adalet ve insan onuruna saygı temelinde bir gelecek inşa edilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."