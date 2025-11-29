AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ala, NSosyal hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizden aldığımız destekle dünyanın dört bir yanında mazlumların, mağdurların yanında yer almayı sürdüren Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, küresel vicdanın sesi olmaya ve uluslararası alanda adil, insani ve ilkeli duruşuna kararlılıkla devam etmektedir. Amacımız, adaletin, hukukun ve insan onurunun hakim olduğu bir dünya düzenine katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha barışçıl bir dünya bırakmaktır."