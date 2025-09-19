AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Her yıl geniş katılımla düzenlenen TEKNOFEST'in bu yıl da 96 farklı ülkeden 565 bin takım, 1 milyon 200 bin yarışmacı ile gerçekleşmesi, Türkiye'nin bilimde ve teknolojide dünyaya ilham verdiğini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teknoloji ve inovasyon alanında da küresel arenada söz sahibi bir ülke haline geldiğini belirtti.

Savunma sanayisindeki tarihi başarıların gençlerin azmi, kararlılığı ve yaratıcılığı ile birleşerek ülkeyi geleceğe taşıyan sağlam temelleri bugünden şekillendirdiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz teknolojiyi tüketen değil üreten, sadece takip eden değil, yön veren bir nesil olarak yükseliyor. TEKNOFEST, bu dönüşümün en somut göstergelerinden biri olarak her geçen yıl daha da büyüyen, güçlenen bir gelenek halini almaktadır. Her yıl geniş katılımla düzenlenen TEKNOFEST'in bu yıl da 96 farklı ülkeden 565 bin takım, 1 milyon 200 bin yarışmacı ile gerçekleşmesi, Türkiye'nin bilimde ve teknolojide dünyaya ilham verdiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarıda emeği geçen tüm kurumları, gençlerimizi, mühendislerimizi ve gönüllülerimizi yürekten tebrik ediyor, büyük ve güçlü Türkiye yolunda katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum."