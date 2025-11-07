Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan savunma sanayisi paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde savunma sanayisi alanında gerçekleştirdiği yapısal dönüşümle bölgesel güç dengelerini etkilemekle kalmamış, küresel ölçekte stratejik bir aktör olarak konumunu pekiştirmiştir.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bugün binlerce firma ile 180'in üzerinde ülkeye ihracat yapan Türk savunma sanayisinin, üretim kapasitesi, AR-GE yatırımları ve yenilikçi teknolojik atılımlarıyla dikkati çektiğini belirtti.

Bu ilerlemenin ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği, kamu ve özel kurum ve kuruluşların koordineli çalışmaları ve genç mühendislerin yenilikçi enerjisinin bulunduğunu vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

" Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde savunma sanayisi alanında gerçekleştirdiği yapısal dönüşümle bölgesel güç dengelerini etkilemekle kalmamış, küresel ölçekte stratejik bir aktör olarak konumunu pekiştirmiştir. Savunma sanayisindeki bu yükseliş, Türkiye'nin dış politika araçlarını çeşitlendirmesine, diplomatik etkinliğini artırmasına ve uluslararası alanda caydırıcı gücünü pekiştirmesine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Milli savunma projelerinde elde edilen başarılar, Türkiye'yi teknoloji ihraç eden bir ülke düzeyine taşımış, bu da ülkemizin uluslararası konularda etkisini güçlendirmiştir. Savunma sanayisinde yaşanan bu dönüşüm, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin de ifadesi olmuştur. Kendi teknolojisini geliştiren, küresel pazarda rekabet eden ve stratejik otonomiye sahip bir Türkiye ideali, bugün somut sonuçlarını vermektedir. Bu bağlamda savunma sanayisi, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının, diplomatik etkinliğinin ve milli güvenlik stratejisinin güçlü dayanaklarından biri haline gelmiştir."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika
