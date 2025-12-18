Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Özel'e tepki: "Erdoğan'a yönelik temelsiz ve saygısız ifadeleri şiddetle kınıyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Özel'in Brüksel'deki açıklamalarını kesinlikle reddediyor ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik temelsiz ve saygısız ifadeleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'deki açıklamalarını kesinlikle reddediyor ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik temelsiz ve saygısız ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü, demokratik ve istikrarlı bir ülke olarak bölgesinde ve dünyada saygın bir konuma sahiptir. Türkiye'nin demokratik kurumları ve milli iradenin meşruiyeti tartışma kabul etmez. Ülkemizin son yıllarda kaydettiği gelişmeler, uluslararası arenada takdirle karşılanmaktadır. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin istikrarı ve refahı için çalışmaya devam etmekte; ülkemizin uluslararası ilişkilerde egemenliğini ve çıkarlarını kararlılıkla yürütmektedir. Türkiye'nin kazanımlarını, siyasi muhalefet adına yersiz ve mesnetsiz iddialara dayandırarak sorgulamaya çalışmak Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye davet anlamına gelir. Bu bağlamda, CHP Genel Başkanı'nın yurtdışında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik kabul edilemez sözlerini şiddetle kınıyor, ülkenin ikinci partisinin Genel Başkanının artık bu alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Türkiye'nin istikrarı ve gücü, demokratik iradesi ve kurumlarıyla tartışılmazdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
