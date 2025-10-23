Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turuna ilişkin, "Ziyaretlerle Türkiye'nin barış ve istikrar üzerine kurulu diplomasi yaklaşımı ve bölgesel krizlerin çözümündeki etkin ve eşsiz konumu bir kez daha teyit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman'a yaptığı resmi ziyaretler, ticaret, enerji, savunma sanayi gibi çeşitli alanlardaki girişimlerle Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki stratejik ortaklık ilişkisini güçlendirmiştir. Ziyaretlerle Türkiye'nin barış ve istikrar üzerine kurulu diplomasi yaklaşımı ve bölgesel krizlerin çözümündeki etkin ve eşsiz konumu bir kez daha teyit edilmiştir."

