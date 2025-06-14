AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler diplomasisine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu çok taraflı liderler diplomasisi, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa katkı sunma iradesinin güçlü yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çözüm odaklı dış politika anlayışı çerçevesinde, bölgemizdeki gerilim ve çatışmalara barışçıl çözümler üretmek amacıyla bugün ABD, Pakistan, İran, Ürdün, Suriye, Suudi Arabistan ve Mısır liderleriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu çok taraflı liderler diplomasisi, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa katkı sunma iradesinin güçlü yansımasıdır. Türkiye, istikrar ve barış temelinde şekillenen dış politikasını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."